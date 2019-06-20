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15:39 20 Haziran 2019
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    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman

    BM'nin Prens Selman'ı suçlayan Kaşıkçı raporundaki kanıt, Türk istihbaratının aldığı ses kaydı

    © REUTERS /
    Ortadoğu
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    Kaşıkçı cinayetinden Suudi devletini sorumlu tutan ve Veliaht Prens'in soruşturulmasını gerekli kılan inandırıcı kanıtlar olduğunu söyleyen BM raporunda, MİT'in konsoloslukta yaptığı dinlemeye takılan ses kayıtları kanıt olarak kullanıldı. İnfazcılar "İlk kez yerde kesiyorum... Kurbanlık hayvan geldi mi" derken duyuluyor.

    Cemal Kaşıkçı
    © REUTERS / Osman Orsal
    BM'nin Cemal Kaşıkçı raporu: Veliaht Prens Selman'ın soruşturulması için güvenilir kanıtlar var
    Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili raporunda Suudi devletinin sorumlu tutulup Veliaht Prens Muhammed bin Selman için "Bireysel sorumluluğunun soruşturulmasını haklı çıkaran inanılır kanıtlar var" denilmesi öne çıktı. Raporda infazcıların Kaşıkçı'yı nasıl öldürdüğüyle ilgili tüyler ürperten yeni bilgiler içeren bir ses kaydına da yer verildi.

    Daha önce Kaçıkçı'nın öldürülmesinin ses kaydının Ankara'nın elinde olduğu ve ekim sonunda Türkiye'yi ziyaret eden CIA Başkanı Gina Haspel'a MIT Başkanı Hakan Fidan tarafından dinletildiği basına yansımıştı. BM raporunda eldeki kanıtın Türk istihbaratının yaptığı ses kaydı olduğu ifade edildi.

    Rapora göre 2 Ekim sabahı saat 10-11 arası 15 Suudi yetkili ikiye ayrıldı.

    Cemal Kaşıkçı cinayeti
    © REUTERS / Leah Millis
    Washington Post iddiası: Kaşıkçı'yı öldüren grup ABD'de eğitim aldı

    5'i Suudi Konsolos'un konutuna gitti: Mansour Othman Abahussain, Naif Hasan Alarifi, Abdulaziz Mohammed Alhawsawi, Khalid Aedh Alotaibi, Meshal Saad Albostani.

    Kalan 10'u konsolosluk binasına gitti: Mohammed Saad Alzahrani, Maher Abdulaziz Mutreb, Waleed Abdullah Alshehri, Fahad Shabib Albalawi, Badr Lafi Alotaibi, Dr. Salah Mohammed Tubaigy, Mustafa Mohammed Almadani, Thaar Ghaleb Alharbi, Saif Saad Alqahtani, Turki Musharraf Alshehri.

    Veliaht Prens Muhammed bin Selman
    © REUTERS / Amir Levy
    'Kaşıkçı cinayetinin sorumlularından Kahtani, Prens Selman'a danışmanlık yapmaya devam ediyor'
    13.02'de konsolosluk binasında Kaşıkçı'nın içineri girmesinden dakikalar önce Mutreb ile adli tıp uzmanı doktor Tubaigy arasında bir konuşma geçti. Mutreb "Cesedi (tek) torbaya koymak mümkün olacak mı" diye sordu. "Hayır, çok ağır" yanıtını veren Dr. Tubaigy, diğer yandan kolay olacağı umudunu dile getirip şunları söyledi:

    "Eklemler ayrıştırılacak. Sorun değil. Beden ağır. İlk kez yerde kesiyorum. Plastik torbalar alıp parçalara ayırırsak, biter. Her birini sararız." 

    Rapora göre deri yüzmeye de atıf yapıldı. 

    Cemal Kaşıkçı
    © AP Photo/ Emrah Gurel
    CIA: Prens Selman Kaşıkçı cinayeti sırasında danışmanına 11 mesaj gönderdi
    Dr. Tubaigny "Doğrudan dorumlu olduğum yöneticinin ne yaptığımdan haberi yok. Beni koruyacak kimse yok" diye endişe belirtti.

    Konuşmanın sonunda Mutreb "Kurbanlık hayvan geldi mi" diye sordu.

    13.13'te bir ses "Geldi" dedi. 

    13.15'te Kaşıkçı cep telefonunu dışarda bekleyen Hatice Cengiz'e bırakmış halde konsolosluğa tek başına girdi. 

    Suikastla ilgili tüm şüphe oklarının yöneldiği Veliaht Prens MbS ile Kaşıkçı'nın oğlu Salah, birbirlerinin gözlerinin içine bakarak el sıkıştı.
    © Fotoğraf : Twitter
    'CIA, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın verdiği sonucuna ulaştı'
    Raporda Türk istihbaratının Kaşıkçı'nın konsolosluğa girdikten sonra 10 dakika içinde öldürüldüğü değerlendirmesi aktarıldı. 

    Kaşıkçı içeri girdiğinde tanıdığı bir tarafından karşılanmış gibi gözüktü ve ikinci kattaki başkonsolosun ofisine çıkarıldı. Kaşıkçı'ya Suudi Arabistan'a dönüp dönmeyeceği soruldu ve 'gelecekte dönmek istediği' yanıtı alındı. Bunun üzerine Kaçıkçı'ya "Seni geri götürmek zorundayız. Interpol'den emir var. Interpol senin geri gönderilmeni talep ediyor. Seni almaya geldik" denildi. 

    "Bana karşı bir dava yok ki. Dışarıdaki bazı kişileri uyardım, beni bekliyorlar, beni bekleyen bir şoför var" karşılığını veren Kaşıkçı, daha sonra şoförün değil, nişanlısının kendisini beklediğini söyledi. 

    Cemal Kaşıkçı - Suudi Arabistan Başkonsolosluğu
    © AFP 2019 / Ozan Köse
    'Kaşıkçı cinayetini Kahtani'ye bağlı 'Kaplan Takımı' işledi'
    Suudi yetkililer kendisine sık sık "Uzatmayalım" dedi. 

    13.22'de Mutreb Kaşıkçı'ya telefonu olup olmadığını sordu ve oğluna mesaj göndermesini istedi. 

    "Beni kaçırıyorlar demem" yanıtını veren Kaşıkçı'ya "Kısa kes. Ceketini çıkar" talimatları verildi. 

    Kaçıkçı "Bir elçilikte bu nasıl olur? Hiçbir şey yazmam" dedi, "Kısa kes" diye bastırılırken, "Hiçbir şey yazmam" diye tekrarlayınca şunlar söylendi:

    Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kaşıkçı vakası sonrası kamuoyuna ilk açıklamalarını Geleceğe Yatırım İnisiyatifi'nde yaptı.
    © REUTERS / HANDOUT
    Wall Street Journal: Suikast timini Veliaht Prens'in danışmanı yönetiyordu
    "Yaz Bay Cemal. Acele et. Bize yardım et ki, biz de sana yardım edebilelim, çünkü eninde sonunda seni Suudi Arabistan'a geri götüreceğiz ve bize yardım etmezsen sonunun ne olacağını biliyorsun, bırak, bu iş iyi bitsin."

    13.33'te Kaşıkçı "Bu havlu nedir? Bana uyuşturucu mu vereceksiniz?" diye sorup "Sana anestezi yapacağız" yanıtı aldıktan sonra arbede sesleri duyuldu.

    Ardından şu konuşmalar geçti:

    Cemal Kaşıkçı
    © AP Photo / Emrah Gürel
    'Suudi Kraliyet danışmanı Kaşıkçı'nın katilleriyle internetten görüştü'
    "Uyudu mu?", "Kafasını kaldırdı", "Bastırmaya devam et", "Şuraya bastır, elini kaldırma, bastır"...

    Rapor şöyle devam etti: "Türkiye'deki istihbarat yetkililerinin değerlendirmeleri Kaşıkçı'ya yatıştırıcı enjekte edildiği ve sonra naylon torbayla boğulduğu yönünde. Türk istihbaratı, 15 kişilik Suudi ekibinin üyelerinin bir ipten de söz ettiğini not etti, ama bağlamak için mi yoksa taşımak için mi kullanıldığı ya da hiç kullanılıp kullanılamadığını belirleyemedi. Plastik örtülerin sesi, Türk istihbaratının vardığı sonuca göre, Kaşıkçı'nın ölümünün ardından Suudi yetkililerin cesedi parçaladığı sırada çıkan ses. Türk istihbaratı 13.39'da testere sesi tanımladı."

    Suudi Arabistan Başkonsolosluğu
    © REUTERS / Osman Orsal
    'Suudi Arabistan Başkonsolosu Uteybi görevden alındı' haberi yalanlandı
    Raporda daha sonra şöyle denildi:

    "Türk istihbarat yetkilileri, bu noktada Özel Raportörün yazılı not almasına izin vermedi. Bundan sonra aktarılan konuşmalar, (Özel Raportörün) hafızasında kalanlardan nakledildi. 

    Rapora göre Kaçıkçı cinayetinin görüldüğü Suudi mahkemesi, sanıkların isimlerini, haklarındaki suçlamaları ve aleyhlerindeki kanıtları resmen kamuoyuna açıklamadı. Türk yetkililer tarafından kimlikleri belirlenen Suudi suikast ekibinin 15 üyesinden bazıları resmen suçlanmadı.

    6 katlı binayı Reuters'e gezdiren Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi, Kaşıkçı'nın burada bulunmadığını kanıtlamak için mukavva kutuları ve klima kapaklarını bile açarak gösterdi. Ancak bu arada binada kameraların bulunduğunu, ama kameraların kayıt yapmadığını, dolayısıyla Kaşıkçı'nın giriş-çıkışına ve içerde ne yaptığına dair ellerinde görüntü olmadığını söyledi.
    © REUTERS / Osman Orsal
    Suudi başkonsolos, konutunun aranacağı bildirilince ülkesine döndü
    Üstüne üstlük sanıklar arasında, Batılı hükümetlerin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptırım uyguladığı Suudi yetkililer yer almıyor. Bunların en önde gelenleri de Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanı Saud al-Qahtani (Suud Kahtani) ve İstanbul Başkonsolosu Mohammed al-Otaibi (Muhammed Uteybi).

    Rapor sayesinde al-Otaibi’nin cinayeti organize etme ve koordinasyonu sağlamadaki rolü de ilk kez gözler önüne serildi. Bu da cinayetin bir takım yetkililerin kendi başlarına kalkıştıkları bir operasyon olmadığı, emrin en üst makamdan geldiğinin kanıtlarından biri. 

    Etiketler:
    rapor, Muhammed Uteybi, Suud Kahtani, Muhammed bin Selman, Cemal Kaşıkçı, Agnes Callamard, Birleşmiş Milletler (BM), Suudi Arabistan, Türkiye, ABD
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