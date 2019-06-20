Suriye: İdlib'de düzenlediğimiz harekatın Türkiye'nin bu kentten çıkmasını sağlayacağını düşünüyoruz

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Muallim, "Çağımızda işgal kabul edilemez olduğu için Türkiye'nin İdlib'den çıkmasını umuyoruz ve bunun için çalışıyoruz" dedi.

İdlib'deki harekatın militanlara karşı düzenlendiğini belirten Muallim, "Türkiye'yle cepheleşme istemiyoruz. Topraklarımızı özgürleştirmek istiyoruz ve bu bizim yasal hakkımız. Terör çok kısa süre sonra sona erecek, halkımızın da beklentisi bu yönde" ifadelerini kullandı.

"Suriye, BM Güvenlik Konseyi'nin tüm kararlarında egemen bir devlet olarak kabul ediliyor. Toprak bütünlüğümüzü ve bağımsızlığımızı destekleyen ABD, Türkiye ve uluslararası toplum da bunu kabul ediyor ve buna uymalılar" diye devam eden Muallim, Türkiye'nin Suriye'deki askerlerini çekmesi ve ülkenin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını tanıması gerektiğinin altını çizdi.

Muallim, Türkiye'nin bu koşulu yerine getirmemesi halinde Türk güçlerini İsrail güçleri gibi işgalci kabul edeceklerini sözlerine ekledi.