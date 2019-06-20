Esad, Rus heyetiyle İdlib'deki durumu ele aldı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, başkent Şam'da Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile bir araya geldi.

Suriye Devlet Başkanlığı Basin Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Esad ve Rus heyeti, Suriye'deki son gelişmeleri, İdlib'deki durumu, Rusya ve Suriye'nin faaliyetlerini ve terörle mücadele çabalarını istişare etti.

Taraflar, terörle mücadeleye paralel olarak siyasi sürecin aktif hale getirilmesi konusunda Moskova ve Şam tarafından yürütülen çalışmaları da ele aldı.

Lavrentyev, Esad'a Rusya'nın istikrar ve güvenliğin tesisi konusunda Suriye'ye destek vermeye devam edeceğine dair güvence verdi.

Açıklamada, "Taraflar, bazı Batılı ülkelerin bu çabalara zarar vermeye yönelik giderek artan baskılarına rağmen hedeflerini hayata geçirmeye ve mücadele vermeye devam etme konusunda görüş birliğine vardı" dendi.