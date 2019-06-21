İran ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde hedef alınan ABD'ye ait insansız hava aracının (IHA) vurulma anının görüntülerini yayımladı.
#İran, #ABD İHA'sının vurulma anının görüntülerini yayımladı https://t.co/u7mT4YXdIM pic.twitter.com/2QZOJMLL4H— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 20 Haziran 2019
İran devlet televizyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, hava savunma füze bataryasından fırlatılan roketin gökyüzündeki bir hedefi vurduğu görülüyor.
Vurulan hedefin ABD'ye ait RQ-4 Global Hawk tipi yüksek irtifa insansız keşif uçağı olduğu söyleniyor.
Görüntülerde uçuş rotası da gösterilen İHA'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD'ye ait Ez-Zafra Hava Üssü'nden kalktıktan sonra Hürmüz Boğazı üzerinde "İran hava sahasını ihlal ettiği" gerekçesiyle düşürüldüğü belirtiliyor.
İHA'NIN VURULDUĞU NOKTANIN KOORDİNATLARI PAYLAŞILDI
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'ye ait İHA'nın vurulduktan sonra İran kara sularına düştüğünü belirtti.
Zarif açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"00:14'te Birleşik Arap Emirlikleri'nden gizlice kalkış yapan ABD'ye ait İHA, İran hava sahasını ihlal etmesinin ardından 04:05'te Kuhmubarek yakınlarında '25°59'43"N 57°02'25"E' koordinatlarında hedef alındı. ABD İHA'sının parçalarını kara sularımızda düştüğü noktada ele geçirdik".
At 00:14 US drone took off from UAE in stealth mode & violated Iranian airspace. It was targeted at 04:05 at the coordinates (25°59'43"N 57°02'25"E) near Kouh-e Mobarak.— Javad Zarif (@JZarif) 20 Haziran 2019
We've retrieved sections of the US military drone in OUR territorial waters where it was shot down. pic.twitter.com/pJ34Tysmsg
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