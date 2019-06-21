'İran kara, deniz ve hava sahasını aktif şekilde savunmaya kararlı'

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançı, BM'ye gönderdiği mektupta, "İran, hem kara ve deniz hem de hava sahasını aktif bir şekilde savunmaya kararlıdır" mesajını verdi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ne hitaben bir mektup kaleme aldı.

ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) hava sahası ihlali gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Hürmüz Boğazı üzerinde vurulmasına ilişkin, söz konusu İHA'ya defalarca uyarı sinyali gönderildiğini belirten Revançı, İHA'nın bu sinyallere uymaması sonucu düşürüldüğünü kaydetti.

ABD'nin bu hareketinin, uluslararası hukukun ve BM Anlaşması'nın ihlali olduğuna işaret eden Revançı, İran'ın, söz konusu hareketinden dolayı ABD'yi kınadığını aktardı.

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Revançı, "Savaş arayışında olmamasına rağmen İran, topraklarına yönelik herhangi bir düşmanca eyleme karşı uygun önlemleri almak için BM Sözleşmesi çerçevesindeki temel haklarını saklı tutuyor. İran, hem kara ve deniz hem de hava sahasını aktif bir şekilde savunmaya kararlıdır" ifadelerini kullandı.

İHA olayının, ABD'nin İran topraklarındaki ilk tehdidi olmadığını kaydeden Revançı, "Uluslararası toplumu, ABD'den, zaten halihazırda değişken olan Basra Körfezi bölgesindeki kanunsuz ve istikrarsızlaştırıcı hareketlerine son vermeyi istemeye davet ediyoruz" çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise dün yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile savaş istemediğini ancak İran'ın sınırlarını, ihlallere karşı canları pahasına koruyacaklarını ve ABD'nin saldırganlığını BM'ye taşıyacaklarını belirtmişti.