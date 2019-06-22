İran'dan ABD'ye çağrı: Savaş istemiyorsanız yaptırımları hafifletin

İran Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığını da yürüten Aşina, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Tahran'a yönelik yaptırımlarının devamının savaşa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Aşina açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Amerikalılar savaş ve yaptırımların madalyonun iki yüzü olduğunu ve birbirinden farkı olmadığını bilmelidir. Yaptırımların devamıyla ister istemez savaşa gidiyorsunuz. Savaş istemiyorsanız yaptırımlarla ilgili bir şeyler düşünmelisiniz."