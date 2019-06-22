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15:33 22 Haziran 2019
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    The Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) and the Wasp-class Amphibious Assault Ship USS Kearsarge (LHD 3) sail alongside, as the Abraham Lincoln Carrier Strike Group (ABECSG) and Kearsarge Amphibious Ready Group (KSGARG) conduct joint operations, in the U.S. 5th Fleet area of operations in the Arabian Sea, May 17, 2019. Picture taken May 17, 2019. Mass Communication Specialist 1st Class Brian M. Wilbur/U.S. Navy/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

    İngiltere, 'tansiyonu düşürmek' için İran'a temsilci gönderiyor

    © REUTERS / HANDOUT
    Ortadoğu
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    Bölgede ABD-İran arasındaki gerilim giderek yükselirken, İngiltere gerginliğin azaltılması amacıyla Tahran'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. 

    © AFP 2019 / Amir Kholoosi
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    İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Murrison, gerginliğin azaltılması amacıyla İran'a bir ziyaret gerçekleştirecek. 

    İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Murrison'ın yarın İran'da olacağı ve kısa sürecek ziyarette bazı üst düzey hükümet yetkilileriyle görüşeceği belirtildi. 

    ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'dan çıkarken gazetecilerle sohbet etti. (26 Nisan 2019)
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
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    İngiltere'nin İran'la devam eden diplomatik bir diyaloğu olduğu vurgulanan açıklamada, bölgesel gerilimlerin arttığı ve nükleer anlaşmanın geleceği için çok önemli olan bir dönemde ziyaretin İran'la daha açık, içten ve yapıcı bir diyalog imkanı sunacağı kaydedildi. 

    Murrison'ın bölgede acil olarak gerginliğin azaltılması çağrısı yapacağı, İran'ın bölgesel eylemleri ve nükleer anlaşmanın şartlarına uymama tehdidi konularındaki İngiltere ve diğer ülkelerin endişelerini aktaracağı belirtildi. 

    TANSİYON GİDEREK YÜKSELİYOR

    © AFP 2019 / ATTA KENARE
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    Tansiyonun halihazırda yüksek olduğu Umman Körfezi'nde son olarak iki petrol tankeri daha 13 Haziran'da saldırıya uğramış, ABD ve bazı Körfez ülkeleri bu olaydan İran'ı sorumlu tutmuştu. 

    Olayda sorumluluğu olmadığını savunan İran, 20 Haziran'da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'ye ait bir İHA'yı düşürmüştü.

    ABD, İHA'nın uluslararası hava sahasında vurulduğunu iddia ederken, bir misillemenin son anda durdurulduğu ve böylece olası bir savaşın önlendiği belirtilmişti. 

    Etiketler:
    Andrew Murrison, ABD, Umman Körfezi, İran, İngiltere
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