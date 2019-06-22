Bolton, İran ve Suriye konuları görüşmek için İsrail’e geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran ile yaşanan krizi ve Suriye konularını görüşmek için İsrail’e geldi.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmek için İsrail’e geldi. Bolton, İsrail ve Rusya’da temaslar yapacağını açıkladı.İran Devrim Muhafızları, İran hava sahası içinde ABD’ye ait bir İHA’yı vurduğunu duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran'a hava saldırısına onay verdiği, ama sonra aniden vazgeçtiğine dair haberleri teyit ettikten kısa bir süre kendini yalanlamıştı.