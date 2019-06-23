Filistin Dışişleri Bakanlığı: 'Yüzyılın Anlaşması' ikinci bir Balfour Deklarasyonu

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Filistin sorununun çözümü olarak gösterilen ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' barış planına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD’nin barış planı İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour’un 1917'de kaleme aldığı ve Yahudilere Filistin topraklarında bir vatan vadeden Balfour Deklarasyonu’nun ikincisi olarak nitelendirildi.

Planı '(ABD Başkanı Doandl) Trump Deklarasyonu' olarak da değerlendiren bakanlık, ABD yönetimini İsrail işgalini örtbas etmekle suçladı.

Trump ve ekibinin Filistin ekonomisini bağımlı hale getirmeye çalıştığını ifade eden bakanlık, ABD’nin Filistin’i bağımsız bir devlet ekonomisi gelişmekten mahrum bıraktığını belirtti.

Açıklamanın devamında, “Trump yönetimi, Filistin-İsrail çatışmasını yeni şablonlar kullanarak yeniden üretiyor ve hiçbir şekilde çözmek istemiyor” ifadeleri yer aldı.

ABD, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara son vermek amacıyla 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırılan bir barış planının hazırlandığını duyurmuştu. Trump'ın damadı Jared Kushner öncülüğünde hazırlanan Yüzyılın Anlaşması kapsamında ABD, Filistin'de on yıl içinde 50 milyar dolar değerinde uluslararası yatırım yapılmasının planlandığını belirtmişti.

50 milyar doların yarısından fazlasının yatırım olarak Filistin'e ayrılacağı belirtilirken bu fonun geri kalanının Mısır, Lübnan ve Ürdün arasında paylaşılması öngörülmüştü.

LÜBNAN: PARA İÇİN FİLİSTİNLİLERİN HAKLARINDAN VAZGEÇMEYİZ

Öte yandan Lübnan da plana tepki gösterdi. Lübnan Parlamento Sözcüsü Nebih Berri, Lübnan'ın şu anda ekonomik krizle boğuştuğunu ama milyarlarca dolar yüzünden Filistinlilerin haklarından vazgeçeceklerinin düşünülmesinin bir hata olduğunu vurguladı.