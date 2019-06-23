Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında “Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 58; aynı dönemde Pençe Harekâtı dahil Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu” denildi.
Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 58; aynı dönemde Pençe Harekâtı dahil Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu.https://t.co/4fc3pQHP6H#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/RI5OZWGMJB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 23 Haziran 2019
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