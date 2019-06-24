Suriye'nin kuzeyindeki tarım arazilerinde yangın

AA'nın aktardığına göre, DSG kontrolündeki Fırat nehri kenarındaki Şuyuk'taki tarım arazileri ateşe verildi. Çıkan yangın bölgedeki bazı evlere de sıçradı.

Yaklaşık bir aydır Haseke, Rakka ve Deyrezzor vilayetlerinde Araplara ait tarım arazilerinde yangınlar çıkıyor.

Halk, durumundan DSG'yi sorumlu tutarken, 12 Haziran'da DSG militanlarının Tel Abyad ilçesinde sivillere ait tarlaları ateşe verdiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.