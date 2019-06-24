BAE'den ABD ile İran'a 'siyasi çözüm' çağrısı

BAE Dışişleri Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Ortadoğu'daki sorunların sadece siyasi yollarla çözülebileceğini söyledi.

Gargaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Körfez’deki sorunlar sadece politik yollarla çözülebilir. Krizi uzun vadede çözüme ulaştırmak için, öncelikle gerginlikleri yatıştırarak diyalog ve görüşmelerle politik bir çözüm bulmalıyız. Sürdürülebilir çözümler için bölgedeki önemli kişilerin katkılarına ihtiyaç var" dedi.

Tensions in the Gulf can only be addressed politically. Crisis long in the making requires collective attention; primarily to de escalate & to find political solutions thru dialogue & negotiations. Regional voices important to achieve sustainable solutions. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 23, 2019

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün İran’a yönelik yeni yaptırım kararı alacaklarını açıklamıştı.