Suriye’de sualtı petrol borularına sabotaj

Suriye Petrol Bakanlığı’nın Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, kimliği belirsiz kişiler Baniyas kenti açıklarında sualtında bulunan beş petrol borusunun hasar görmesine yol açtı.

Açıklamada “Dün Banisyas’ta petrol sızıntısı meydana geldiğine dair bilgilendirildik. Suriye petrol şirketinin uzman dalgıçları sızıntıyı araştırıp beş boru hattına dışarıdan zarar verildiğini tespit ettiler” ifadeleri kullanıldı.

Sabotage to the underwater pipelines in Baniyas. Emergency repairs initiated immediately #Syria pic.twitter.com/IstWdTExwF — G (@SyrianLionesss) June 23, 2019

Bakanlık, uzmanların boru hattındaki hasarın giderilmesi için çalışmalara başladığı ve borular üzerinden petrol aktarımının birkaç saat içinde yeniden başlayacağı bilgisini verdi.

Bu saldırının Suriye’de krizin sürdüğü sekiz yıldır petrol boru hatlarına yapılan ilk saldırı olduğu belirtildi.

Baniyas, Suriye’deki iki petrol rafinerisinden birine ev sahipliği yapıyor. Diğer petrol rafinerisi ise Humus’ta bulunuyor.