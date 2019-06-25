Suriye Kızılay Örgütü: İdlib ulaşılması zor bölge olmaya devam ediyor

Suriye Kızılay Örgütü’nün Dış İlişkiler Başdanışmanı Ziad Msallati, İdlib’in örgüt temsilcileri için Suriye’de ulaşılması zor tek bölge olmaya devam ettiğini açıkladı.

İtalya’da yaptığı açıklamada Suriye’nin İdlib konusuna değinen Msallati, bu bölgenin örgüt temsilcileri tarafından Suriye’de ulaşılması zor tek bölge olmaya devam ettiğini belirtti.

Msallati, “İdlib sınırını geçmek her zaman zor olmuştur. İdlib’deki konvoyumuza ve şubemize ulaşmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Şu anda İdlib ve özellikle de kırsal kesimi, ulaşmada zorluk çektiğimiz tek toprak kalmaya devam ediyor. Suriye Kızılay Örgütü Suriye’nin diğer tüm bölgelerine ulaşım konusunda sorun yaşamıyor” diye konuştu.

Son birkaç haftadır Suriye’nin kuzeybatı bölgelerinde ve özellikle de İdlib’de terör yanlılarıyla hükümet güçleri arasındaki çatışmaların arttığına dikkat çeken Msallati, militanların yolları kapattıklarını ve Suriye Kızılay Örgütü’nin milyonlarca sivilin kaldığı bölgelere ulaşmasını engellediklerini vurguladı:

“İdlib’deki sivil halka yardım kararı ancak şimdi alındı, zira tahminimce İdlib’de ve bitişik kırsal kesimde 4 milyondan fazla kişi bulunuyor. Suriye Kızılhaç Örgütü ve hükümeti, bu kişilere barış içinde yaşamaları için yardım etmeli. Bu insanlara yardım etmeyi hep sürdürdük, ancak giderek daha çok çaba vermemiz gerekiyor”.

İdlib’de şimdi 96 gönüllünün çalıştığını ve bu kişilerin güvenliğinin örgüt için öncelikli konu olduğunu söyleyen Msallati, savaşın başından bu yana 65 örgüt çalışanının hayatını kaybettiğini vurguladı.

İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinden sivillerin tahliyesi için iki kontrol noktası kurulmuş durumda. Bu bölgeyi 40 ila 80 bin kişinin terk etmeye hazır olduğu tahmin ediliyor. Komşu Hama, Humus ve Deyr ez Zor bölgelerinde kurulan geçici barınma yerlerinde gerekli sayıda yer hazırlanmış bulunuyor.

Savaşın 2011’den bu yana devam ettiği Suriye’de 2017’nin sonunda IŞİD’e karşı zafer ilan edildi. Şu anda ön plana çıkan konularsa siyasi çözüm, ülkenin yeniden inşası ve sığınmacıların evlerine dönüşü.