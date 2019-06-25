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14:59 25 Haziran 2019
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

    Ruhani: Dışişleri bakanına yaptırım koyup müzakereden söz ediyorsanız, yalan söylüyorsunuz demektir

    İran Cumhurbaşkanlığı
    Ortadoğu
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    Trump yönetiminin bir yandan dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve Dışişleri Bakanı  Cevad Zarif'i kapsayacak şekilde yeni yaptırım açıklarken diğer yandan müzakere çağrısı yapmasına İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani sert tepki gösterdi. 

    ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgalinin 39. yılı
    © AFP 2019 / ATTA KENARE
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    TV'den canlı yayımlanan bakanlar kurulu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı son yaptırımın Zarif'i bile kapsamasının müzakere teklifiyle yalan söylendiğini gösterdiğini söyledi. 

    İran Cumhurbaşkanı, "Aynı anda hem müzakere çağrısı yapıp hem de dışişleri bakanına yaptırım uygulamak mı istiyorsunuz? O zaman yalan söylediğiniz apaçıktır" dedi. 

    Dün Trump'ın yaptırım açıklamasının ardından Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton "Washington müzakerelere açık, İran’ın tek yapması gereken o açık kapıdan girmek. Ama İran buna sağır edici bir sessizlikle yanıt veriyor" diye konuşmuştu.

    BMGK
    © REUTERS / Eduardo Munoz
    BMGK'deki toplantıya alınmayan İran'dan ABD'ye tepki

    İran sağlık sektörü yetkilileriyle de bir araya gelen Ruhani, Amerikan baskısının yaptırımların ötesine geçtiğine dikkat çekerek "Amerika'nın İran karşısında yaptığı eylemler halihazırda sırf yaptırım değildir, insanlık dışı eylemlerdir" tepkisini gösterdi.

    Yaptırımların halkın sağlığına olumsuz etkisinin ve hastalara ilaç ve tedavi teçhizatının temini konusunda yaşanan sıkıntıların altını çizen Ruhani, "ABD, bu eylemleriyle tüm İran halkını baskı altına almıştır" vurgusuyla şöyle devam etti:

    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    "Washington yönetimi, büyük bir ümitsizliğe ve kafa karışıklığına yakalanmıştır. Onlar ümitsiz olmuşlar, zira yaptıkları hiçbir işten sonuç alamıyorlar. İran'ı birkaç ay içinde karıştırmayı umuyorlardı, ancak halkın her geçen gün daha dayanıklı ve daha sağlam olduğunu görmektedirler".

    İran Cumhurbaşkanı, ABD'nin insansız hava aracını Hürmüz Boğazı'nda düşürmelerine atıfla "Onların İHA'sını İran'ın düşürmesini beklemiyorlardı. Askeri açıdan da İHA'ların havada keşfedilmesi zordur" diye ekledi.

    Etiketler:
    yalan, müzakere, Yaptırım, Cevad Zarif, Hasan Ruhani, İran, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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