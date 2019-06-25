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16:30 25 Haziran 2019
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    ABD'li ve İsrailli mevkidaşlarıyla görüşen Patruşev: İsrail'in güvenliği, diğer ülkelerin çıkarı gözetilerek sağlanmalı

    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    Ortadoğu
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    Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev, İsrail'in güvenliğinin bölgedeki diğer ülkelerinin çıkarları gözetilerek sağlanması gerektiğini belirtti.

    Basra Körfezi'nde İran ve ABD arasındaki gerilim hızla tırmanırken, Nikolay Patruşev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat ile Kudüs'te bir araya geldi.

    Rusya ve ABD bayrakları
    © AFP 2019 / Mladen ANTONOV
    Rusya ile ABD, İsrail’deki güvenlik toplantısında Venezüella’yı ve silahların kontrolünü görüştü
    Görüşmenin açılışında konuşan Patruşev, "İsrail'in endişelerini anlıyoruz ve mevcut tehditlerin ortadan kalkmasını, İsrail'in güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Bu, bizim için önemli" dedi.

    Buna paralel olarak bölgedeki diğer ülkelerin ulusal çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini kaydeden Patruşev, "Eğer bunları görmez, bilmez ve dikkate almazsak, somut bir sonuç elde edileceğinden şüphe duyarım" diye konuştu.

    'RUSYA VE İRAN BİRBİRİNİ ETKİLEME İMKÂNINA SAHİP'

    Patruşev, Rusya'nın İran'la ortak terörle mücadele faaliyetleri yürüttüğünü de belirterek, iki ülkenin birbirini etkileme ve birbirini dinleme imkânına sahip olduğunu ifade etti.

    Konuşmasında Suriye krizine değinen Patruşev, bu ülkenin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini söyledi.

    'NETANYAHU İLE AYNI GÖRÜŞTEYİM'

    John Bolton- Benyamin Neyanyahu
    © REUTERS /
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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun üçlü görüşme sonunda barışçıl ve güvenli bir Suriye görmeyi umduğunu söylediğini anımsatan Patruşev, Netanyahu'yla aynı görüşte olduğunu belirtti, bunlara ek olarak Suriye'nin egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğine dikkat çekti.

    'IŞİD HENÜZ YOK OLMADI'

    Bu hedeflere tek bir adımla ulaşmanın imkânsız olduğuna işaret eden Patruşev, şu ifadeleri kullandı, "Eylemlerimizi öyle planlamalıyız ki, bu süreçte gerçekten yer alan ülkeler de buna ilgi duysun ve bu sonuca varsın. (Ortadoğu'daki) Mevcut meydan okumalar ve tehditler hayal ürünü değil, birer gerçek ve bunlara karşı koyulması gerekiyor. Suriye'nin en temel sorunlarından biri, Rusya'nın da mücadele ettiği terördür. ABD'nin Irak'ta başardığı gibi, Suriye'de IŞİD'in gücü ciddi oranda azaldı. Ancak IŞİD henüz yok olmadı, militanları bu iki ülkeden diğer ülkelere geçiş yapıyor.”

    Rusya, ABD ve İsrail'in Suriye'yi gelecekte nasıl görmek istedikleri konusunda birçok açıdan ortak noktada buluştuğunu kaydeden Patruşev, bunun nasıl gerçekleştirileceğini belirlemek için diyalog halinde olmaları gerektiğini vurguladı.

    LAVROV: BASRA KÖRFEZİ VE SURİYE'DEKİ DURUM ÇOK TEHLİKELİ

    Kudüs'teki üçlü görüşme sırasında değerlendirmelerde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ortadoğu'daki tüm sorunlar için İran'ı suçlamanın kötü bir politika olduğunun altını çizdi.

    Diğer tüm unsurları bir kenara bırakıp sadece İran'a odaklanmanın yıkıcı olduğunu belirten Lavrov, "İran konusunun, sadece Suriye'deki durum açısından değil, bölgenin genelindeki durum açısından ve daha da önemlisi coğrafi boyutta en başta ABD ve İsrail'i endişelendirdiği düşüncesindeyiz. Basra Körfezi ve Suriye'deki gelişmeleri çok ama çok tehlikeli buluyoruz. Suriye'yi İsrail ve İran, Sünniler ve Şiiler arasında bir muharebe meydanı yapma girişimleri var. Bu kötü ve yalnızca krizi tırmandırmaya hizmet eder" dedi.

    Etiketler:
    Sergey Lavrov, Benyamin Netanyahu, Basra Körfezi, Nikolay Patruşev, Meir Ben-Shabbat, John Bolton, güvenlik, Kudüs, Suriye, İsrail, ABD, İran, Rusya
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