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22:37 25 Haziran 2019
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    Likud: Netanyahu, İsrail'deki erken seçimleri iptal etmeyi düşünüyor

    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    Ortadoğu
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    İsrail Başbakanı Netanyahu'nun partisi Likud, liderlerinin 17 Eylül'deki erken seçimlerin iptal edilmesine yönelik öneriyi değerlendirdiğini duyurdu.

    Naftali Bennett ile Ayelet Şaked, Knesset'te basın toplantısı düzenledi.
    © REUTERS / Amir Cohen
    Netanyahu erken seçim öncesi bakanların 'kellesini aldı'
    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ülkede eylül ayında yapılacak erken seçimleri iptal etmeyi düşündüğü belirtildi.

    Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan 'sürpriz' açıklamada, İsrail Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein'in ortaya attığı erken seçimlerin iptal edilmesi önerisini Başbakan'ın değerlendirdiği duyuruldu.

    Açıklamada, "Başbakan Netanyahu, Edelstein'in önerisini ciddi bir şekilde düşünüyor ve bu teklifi gelecek günlerde gözden geçirecek" ifadeleri kullanıldı.

    Likud'un açıklamasına eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz liderliğindeki ana muhalefet partisi Mavi-Beyaz İttifakı tepki gösterdi.

    Sara-Benyamin Netanyahu çifti oy kullandıkları seçim merkezinde gençlerle selfie çektirdi.
    © REUTERS / Ariel Schalit
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    'NETANYAHU, SEÇİMLERİ KAYBEDECEĞİNİ ANLADI'

    Mavi-Beyaz'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu adım Netanyahu'nun hükümet kurmaktaki başarısızlığını halka unutturmaya yönelik bir çaba olarak nitelendirilerek şu ifadelere yer verildi:

    "Netanyahu seçimleri kaybedeceğini anladı ve sihirli çözüm peşinde. Seçimlere gideceğiz ve Benny Gantz İsrail'in bir sonraki Başbakanı olacak."

    İsrail'in Kanal 12 televizyonunda pazar günü yayımlanan haberde, Likud ile Mavi-Beyaz İttifakı'nın, birlik hükümeti kurmak amacıyla 17 Eylül'de düzenlenecek erken seçimlerin iptali için mecliste oylama yapılmasını planladığı iddia edilmişti.

    Bu iddia, Mavi-Beyaz İttifakı tarafından yalanlanırken, adı açıklanmayan Likud'dan bir yetkili İsrail basınına verdiği demeçte seçimlerin iptalinin gündeme geldiğine ilişkin bilgi sahibi olmadığını dile getirmişti.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Ariel Schalit
    İsrail 17 Eylül'de erken seçime gidecek
    SAĞ PARTİLERDEN NETANYAHU'YA DESTEK

    Likud'un açıklamasından sonra gözlerin çevrildiği sağ partilerden 'Şas', 'Yahudi Birleşik Tevrat', 'Kulanu' ve 'Birleşik Sağ Partisi'nden eylül ayındaki erken seçimlerin iptaline destek açıklaması geldi.

    Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın liderliğini yürüttüğü 'İsrail Evimiz Partisi'den ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

    İsrail yasaları gereği seçimin iptali için 120 sandalyeli mecliste yapılacak oylamada 80 milletvekilinin "evet" oyu vermesi gerekiyor.

    Koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 sandalye sayısına ulaşamayan Netanyahu'nun seçimin iptali için oylama yapılarsa meclisteki 80 milletvekilinin nasıl desteğini alacağı ise merak konusu.

    Eksen
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    İsrail'de 9 Nisan'da yapılan ve hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için gerekli sandalye sayısına ulaşamadığı erken seçimin ardından koalisyon hükümetini kurma görevi Netanyahu'ya verilmiş, ancak Liberman'ın Ultra-Ortodoks Yahudilerin dini okullarında eğitim gören öğrencilerin de askere alınmasını zorunlu hale getirecek tasarının meclisten geçmesini koalisyona katılmak için şart koşması üzerine hükümet kurulamıştı.

    Bunun üzerine 29 Mayıs'ta yapılan oylamanın ardından meclis feshedilerek 17 Eylül'de yeniden erken seçime gidilmesi kararlaştırılmıştı.

    Etiketler:
    iptal, Likud, erken seçim, Benny Gantz, Benyamin Netanyahu, İsrail
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