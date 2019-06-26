Umman'dan Filistin'de elçilik açma kararı: Körfez ülkeleri arasında bir ilk

Umman, 'Filistin halkına destek olmak amacıyla' Filistin'de elçilik açacağını ilan etti. Umman, bu kararıyla Filistin'de elçilik açacak ilk Körfez Ülkesi olacak.

Umman'ın kararı, Bahreyn'de ABD önderliğinde düzenlenen 'Refah için Barış' adlı Manama Konferansı ile aynı dönemde bugün yapıldı.

Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Umman'ın Filistin halkına verdiği desteği sürdürürken, Umman Sultanlığı Filistin Devleti'nde elçilik düzeyinde diplomatik bir misyon açmaya karar vermiştir."

استمرارا لنهج #السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة #فلسطين على مستوى سفارة.وسيتوجه وفد من وزارة الخارجية الى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة. — وزارة الخارجية (@MofaOman) 26 Haziran 2019

​Açıklamada ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyetin elçiliğin kurulması konusunda gerekli adımları atmak üzere Filistin'e gideceği belirtildi.

Umman aynı zamanda, İsrail lideri Netanyahu'yu ülkesine kabul eden ilk Körfez ülkesiydi.