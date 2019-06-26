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23:06 26 Haziran 2019
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    Agnes Callamard

    BM Özel Raportörü'nden Suudi Arabistan'a 'Kaşıkçı raporu' tepkisi

    Marvin Recinos
    Ortadoğu
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    BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, "Raporumu kamuoyuna açıklamadan iki hafta önce Suudi Arabistan'a sundum. Ama rapora ilişkin hiçbir geri dönüş olmadı" dedi.

    Kaşıkçı'nın Suudi konsolosluğunda öldüğünün netleşmesi üzerine ABD'deki savaş karşıtları, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı önünde 'eli testereli' Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile baş destekçisi ABD Başkanı Donald Trump'ı hicvederek eleştiren eylemler düzenledi.
    © REUTERS / Leah Millis
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    Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik açıkladığı rapora ilişkin Suudi Arabistan'ın iddialarına sert tepki göstererek, "(Raporumda) Kesinlikle ve kesinlikle bir sonuca ulaşmak için medya haberlerine dayanmadım. Kaynaklarımı açıklamadım çünkü kaynaklarım misillemeden korkuyordu" dedi.

    İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyi'nin 41'inci oturumunda Özel Raportör Callamard'ın geçen hafta açıkladığı ve bugün Konsey'e sunduğu Kaşıkçı raporu görüşüldü.

    Suudi Arabistan'ın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Abdulaziz Alwasil, söz alarak, Callamard'ın raporunun 'medyadaki haberler' ile 'ön yargıya ve prefabrik fikirlere dayandığını' iddia etti.

    Büyükelçi Alwasil, Callamard'ın geçen hafta açıkladığı ve uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandıran 101 sayfalık raporun, prosedürlere uygun hazırlanmadığını ve kusurlu kaynaklar kullandığını ileri sürdü.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman
    © REUTERS /
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    Konsey salonunda konuşmaları dinleyen Callamard, tekrar söz alarak Alwasil'in açıklamalara sert tepki gösterdi.

    Suudi yetkililere bu ülkeyi ziyaret etmek için pek çok mektup gönderdiğini anlatan Callamard, bu mektupların hiçbirine cevap alamadığını söyledi.

    Callamard, "Raporumu kamuoyuna açıklamadan iki hafta önce Suudi Arabistan'a sundum ama rapora ilişkin hiçbir geri dönüş olmadı" dedi.

    Tüm bu yaşananlara rağmen Suudi yetkililerle rapordaki bulgulara ilişkin görüşmeye hazır olduğunu ifade eden Callamard, bu ülkeden olumlu bir cevap alamadığını dile getirdi.

    © AFP 2019 / Bandar AL-JALOUD
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    Callamard, raporun hazırlamasında kullandığı metodolojinin yıllardan bu yana test edildiğini ve doğru olduğunu vurgulayarak, "(Raporumda) Kesinlikle ve kesinlikle bir sonuca ulaşmak için medya haberlerine dayanmadım. Kaynaklarımı açıklamadım çünkü kaynaklarım misillemeden korkuyordu. Şimdi Suudi Arabistan'a, şeffaf bir yargılamanın sağlanması için Türkiye ve uluslararası topluma ile tam olarak iş birliği yapma çağrımı yineliyorum" diye konuştu.

    Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüş, cinayetin ardından ABD yönetimi, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın cinayetle ilgisinin olmadığını ileri sürmüştü.

    Etiketler:
    rapor, Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan, Agnes Callamard, Birleşmiş Milletler (BM)
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