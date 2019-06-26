Rusya: Suriye'de militanlar Hmeymim Hava Üssü'ne İHA'larla saldırmaya çalıştı

Bakin, "26 Haziran’da havanın kararmasıyla yasadışı silahlı örgütlerde yer alan militanlar Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü’ne İHA’larla saldırı girişiminde bulundu. Güneybatı yönünden üsse yaklaşan 2 İHA, Rus hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek vuruldu" diye konuştu.
KİMYASAL SALDIRI MİZANSENİ İLE PROVOKASYON OLASILIĞI DEVAM EDİYOR
Olayda yaralanan olmadığını, Rus hava üssünün planlı bir şekilde işlevlerini sürdürdüğünü kaydeden Bakin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mevcut bilgilere göre terör örgütlerinde yer alan militanların İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin güneyinde hükümet güçlerinin sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlanması amacıyla kimyasal saldırı mizanseni kullanarak provokasyonda bulunma olasılığı devam ediyor."
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