Irak: Yüzyılın Anlaşması planı kabul edilemez

Irak Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Şirko Muhammed, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine 'çözüm' iddiasıyla öne sürdüğü 'Yüzyılın Anlaşması' planının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın danışmanı Nebil Şaat başkanlığındaki Filistin heyeti ile Irak Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyelerinin başkent Bağdat'taki Meclis'te gerçekleştirdikleri görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Muhammed, Şaat'ın kendilerine 'Yüzyılın Anlaşması' planına dair detaylı bilgi verdiğini aktardı.

Muhammed, "Irak Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, Filistin heyetine Filistin davasına yönelik tutumunu ve 'Yüzyılın Anlaşması' planını kabul etmediğini ifade etmiştir" dedi.

Oldukça olumlu geçen görüşmede birtakım ortak meselelerin ele alındığını söyleyen Muhammed, Irak'ın Filistin meselesine olan değişmez tutumunun vurgulandığını ve Irak ile Filistin meclisleri arasındaki ortak çalışmaları geliştirmenin yollarının arandığını aktardı.

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Öte yandan Abbas'ın danışmanı Şaat, "Yüzyılın Anlaşması" planının Filistin meselesini sonlandırma çabası olduğunu yineledi.

Irak Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin de söz konusu planın kabul edilemez olduğunu kendilerine ilettiğini aktaran Şaat, şunları kaydetti:

"İsrail, Arap bölgesinde Filistin varlığını bitirmek istiyor, Filistin halkının sergilediği kararlı duruşa rağmen rüşvet vermeye çalışıyor. Ancak Filistin halkı Kudüs ve bağımsızlığına karşı ayaklarının altına dünyanın tüm serveti serilse dahi bunu kabul etmez."