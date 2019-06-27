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    İran bayrağı

    İran: ABD kırmızı çizgilerimizi biliyor, gerginlik savaşa dönüşecek düzeyde değil

    © REUTERS / Morteza Nikoubazl
    Ortadoğu
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    İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyid Kazım Sajjadpour, ABD ile İran arasındaki gerginliğin savaşa dönüşecek bir kriz düzeyinde olmadığını, Washington’ın Tahran’ın kırmızı çizgilerini bildiğini ifade etti. Sajjadpour, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin bu kırmızı çizgileri netleştirdiğini kaydetti.

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
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    İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyid Kazım Sajjadpour, Valday Tartışma Kulübü çerçevesinde Sputnik’e verdiği demeçte ABD ile İran arasındaki ilişkilerdeki gerginliğin gidişatı, İran’ın ABD’nin baskılarına karşı koymak için kimle işbirliği yapacağı ve Washington’ın yaptırım politikasının aslında kimi hedef aldığı konusunda değerlendirmede bulundu.

    Sajjadpour, iki ülke arasındaki gerginliğin bir savaşa dönüşecek bir kriz düzeyinde olmadığını, ABD’nin İran’ın ‘kırmızı çizgilerini’ bildiğini ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Washington’ın bu çizgileri net bir şekilde bilmesini sağladığını ifade etti.

    Washington’ın baskılarına karşı koymak için Tahran’ın kimle işbirliği yapabileceği yönündeki soruyu yanıtlayan Sajjadpour, bu yaptırımların Rusya ve Çin’e karşı da olduğunu belirtti. Sajjadpour “ABD’nin yaptırımları sadece İran değil, ayrıca Rusya ve Çin gibi bölgesel ve küresel politikada ABD’den ayrılan ülkelere de karşı, bu önemli bir konu” dedi.

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    Yaptırımların devam etmesinin İran için ekonomik bir tehdit olduğunu belirten Sajjadpour, “Yaptırımlar aslında sıradan halka yönelik. Ancak tarihsel deneyimimiz halkımızın en zorlu tehditlerin üstesinden geleceğini gösteriyor” dedi.

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    Sajjadpour “Yaptırımlarla nasıl mücadele edilebilir? ABD’nin baskısına karşı koymada ortak finansal mekanizmalar nasıl bir rol oynar?” sorularına da şu yanıtı verdi:

    “ABD son 10 yılda uluslararası finansal sistem üzerinde hakimiyet kurmak üzere hareket etti. Doları bir silaha dönüştürüp askeri bir araç gibi kullandılar. Dünyada ise bu düzene karşı koyulması gerektiğine dair bir anlayış mevcut. Farklı mekanizmalar oluşturma süreci başlatıldı. Sözgelimi Rusya ve İran yerli para birimleri ile çalışma konusunda anlaştı. Bu tür mekanizmalar işe yarayabilir. ABD’nin kurduğu sistem, uluslararası toplumun direnci ile karşı karşıya”. 

    Etiketler:
    Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Seyid Kazım Sajjadpour, Washington, Tahran, İran, ABD
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