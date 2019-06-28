Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'deki gözlem noktasına yönelik saldırının yapıldığı rejim mevzileri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İdlib'deki gözlem noktasına yönelik saldırının düzenlendiği 'rejim mevzilerinin' vurulduğu ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bugün yapılan Twitter paylaşımında "Dün akşam saatlerinde İdlib’de 10 numaralı gözlem noktamıza yapılan ve bir şehit, üç yaralı verdiğimiz rejim saldırıları sonrası, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile saldırıyı gerçekleştiren rejim mevzileri etkili şekilde vurulmuştur" dendi.

Dün akşam saatlerinde İdlip’te 10 numaralı gözlem noktamıza yapılan ve bir şehit, üç yaralı verdiğimiz rejim saldırıları sonrası, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile saldırıyı gerçekleştiren rejim mevzileri etkili şekilde vurulmuştur.https://t.co/KqATozn769#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 28, 2019

Bakanlığın paylaşımında link verdiği basın açıklamasında ise şunlar kaydediliyor:

"Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir.

Yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır.

Saldırıyla ilgili olarak Rusya’nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir.

Durum yakından takip edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."