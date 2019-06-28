İran'da Bitcoin madencileri camilere akın etti: Hükümet önlem almaya hazırlandığını duyurdu

Üretimi sırasında fazla elektrik harcandığı için, yüksek fatura ödemek istemeyen Bitcoin madencileri, elektriğin ücretsiz verildiği camilere yöneldi.
Siber Yüksek Kurulu Bakanı Abolhassan Firouzabadi, elektriğin görece ucuz olması nedeniyle Bitcoin madenciliğinin ülkede ciddi bir endüstri haline dönüştüğünü söyledi.
Enerji Bakanlığı Sözcüsü Mostafa Rajabi Mashhad, bitcoin madenciliği nedeniyle ülkede son iki ayda enerji tüketiminin yüzde 7'den fazla arttığını söyledi.
Mashad'ın illegal madenciliğin bitirileceği yönünde yaptığı açıklamasının ardından 25 Haziran'da bir Twitter kullanıcısının paylaştığı fotoğraf ülkenin gündemine oturdu.
تو مسجد بیتکوین ماین میکنند— رضا مهدوی (@Rmahdavii) June 26, 2019
قربت الی الله pic.twitter.com/cPdOo0g0hK
Çok sayıda paylaşım ve yorum alan fotoğrafta bir camide 100'den fazla bitcoin üretme makinesi bulunduğu görülüyor. Bunun yılda yaklaşık 260 bin dolar gelir sağlayabilecek düzeyde olduğu belirtiliyor.
دیشب مایه توییت ریز ومجلسی زیر پست نیما زدیم— Mahdi (@mahdizyzz) June 26, 2019
1عده جوگیر شدن،عکس رو کپی کردن وشروع کردن به داستان سرایی
مسری هم بود وسریع به تلگرامم سرایت کردو اونجام یه عده شروع کردن به1کلاغ 40کلاغ کردن
خوب دیگه شایعه سازی بسه
میخوام تویه #رشتو مختصر ومفید با دنیای ماین BTC تو ایران آشناتون کنم pic.twitter.com/CbDbQHKwP5
Raporlara göre İran'da, şu sıralar 12 - 13 bin dolar arasında işlem gören bir Bitcoin üretmek için gereken enerjinin maliyeti 24 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşit.
İran'ın sağladığı elektrik teşviklerinin kamuya maliyeti ise yıllık 1 milyar dolar civarında.
Küresel ölçekte ise kripto para endüstrisinin yılda tükettiği enerji 68 teravata ulaşmış durumda. Bu, aynı zamanda Portekiz, Şili, Cezayir, İsviçre gibi ülkelerin ekonomilerin enerji tüketimine yakın.
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