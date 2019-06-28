İran'da Bitcoin madencileri camilere akın etti: Hükümet önlem almaya hazırlandığını duyurdu

İran'da camiler, elektriğin ücretsiz olması nedeniyle Bitcoin madencilerinin yeni adresi oldu. Enerji Bakanlığı elektrik tüketiminin son iki ayda yüzde 7'den fazla arttığını açıklarken, hükümet de önlem almaya hazırlandığını duyurdu.

ABD'nin ambargosuyla uluslararası ticaret yapmakta zorlanan İran'da yükselen Bitcoin fiyatlarıyla birlikte kriptopara madencilik uygulamaları hız kazandı.

Üretimi sırasında fazla elektrik harcandığı için, yüksek fatura ödemek istemeyen Bitcoin madencileri, elektriğin ücretsiz verildiği camilere yöneldi.

Siber Yüksek Kurulu Bakanı Abolhassan Firouzabadi, elektriğin görece ucuz olması nedeniyle Bitcoin madenciliğinin ülkede ciddi bir endüstri haline dönüştüğünü söyledi.

Enerji Bakanlığı Sözcüsü Mostafa Rajabi Mashhad, bitcoin madenciliği nedeniyle ülkede son iki ayda enerji tüketiminin yüzde 7'den fazla arttığını söyledi.

Mashad'ın illegal madenciliğin bitirileceği yönünde yaptığı açıklamasının ardından 25 Haziran'da bir Twitter kullanıcısının paylaştığı fotoğraf ülkenin gündemine oturdu.

تو مسجد بیت‌کوین ماین می‌کنند

قربت الی الله pic.twitter.com/cPdOo0g0hK — رضا مهدوی (@Rmahdavii) June 26, 2019

​Çok sayıda paylaşım ve yorum alan fotoğrafta bir camide 100'den fazla bitcoin üretme makinesi bulunduğu görülüyor. Bunun yılda yaklaşık 260 bin dolar gelir sağlayabilecek düzeyde olduğu belirtiliyor.

دیشب مایه توییت ریز ومجلسی زیر پست نیما زدیم

1عده جوگیر شدن،عکس رو کپی کردن وشروع کردن به داستان سرایی

مسری هم بود وسریع به تلگرامم سرایت کردو اونجام یه عده شروع کردن به1کلاغ 40کلاغ کردن

خوب دیگه شایعه سازی بسه

میخوام تویه #رشتو مختصر ومفید با دنیای ماین BTC تو ایران آشناتون کنم pic.twitter.com/CbDbQHKwP5 — Mahdi (@mahdizyzz) June 26, 2019

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Geçen sene hazırlanan raporlarda ücretsiz ve ucuz elektrik nedeniyle Fransa, Ukrayna ve Ermenistan'dan dahi operatörlerin dikkatlerini İran'a çevirdiği belirtilmişti.

Raporlara göre İran'da, şu sıralar 12 - 13 bin dolar arasında işlem gören bir Bitcoin üretmek için gereken enerjinin maliyeti 24 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşit.

İran'ın sağladığı elektrik teşviklerinin kamuya maliyeti ise yıllık 1 milyar dolar civarında.

Küresel ölçekte ise kripto para endüstrisinin yılda tükettiği enerji 68 teravata ulaşmış durumda. Bu, aynı zamanda Portekiz, Şili, Cezayir, İsviçre gibi ülkelerin ekonomilerin enerji tüketimine yakın.