Irak'taki kuraklık gizemli imparatorluğun 3400 yıllık sarayını ortaya çıkardı

Alman ve Kürt arkeologlar, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden çok önemli bir arkeolojik bulgu duyurdu. Musul Barajı'nın sularının azalmasıyla hakkında çok az şey bilinen antik uygarlıklarından biri olan Mitanni İmparatorluğu'nun 3400 yıllık sarayı gün yüzüne çıktı.

Duhok Antik Eserler Müdürlüğü Hasan Ahmed Kasım, "Son on yıllardır bölgedeki en önemli arkeolojik keşiflerden biri yapıldı" derken bunun Alman-Kürt işbirliğinin bir başarısı olduğunu dile getirdi.

Mitanni İmparatorluğu'nun 3400 yıllık sarayının keşfedilmesinin ancak kuraklık nedeniyle Musul Barajı'nın sularının azalmasının mümkün kıldığı belirtildi.

German and Kurdish archaeologists have uncovered a 3,400-year-old Bronze Age palace on the eastern bank of the Tigris River in one of the most important recent archaeological finds in the region.

Details: https://t.co/1SB5uW7dGC#TwitterKurds #Iraq pic.twitter.com/piEDXrr3Rg — Kurdistan 24 English (@K24English) June 28, 2019

Dicle Nehri'nin doğu kıyısında suların çekilmesiyle geçen yıl ortaya çıkmaya başlayan saray için acil kurtarma tahliyesi düzenleyen arkeoloji ekibi, bunun Mitanni İmparatorluğu'ndan geriye kalan çok az kalıntından biri olduğunu belirtiyor.

Duhok’ta Mitanni Kürt Krallığı’na Ait 3600 Yıllık Antik Şehir Bulunduhttps://t.co/tBjwQ764oq pic.twitter.com/DjshOBQIVn — İbrahim Sediyani (@IbrahimSediyani) June 27, 2019

Almanya'nın Tübingen Üniversitesi'nden Ivana Puljiz "Antik Çağ Ortadoğu'sunun en az araştırılmış imparatorluklarından biridir Mitanni. Onların imparatorluk başkentinin neresi olduğu bile henüz belirlenemedi" dedi.

Sarayın içinden 10 çivi yazısı kil tablet çıkardıklarını aktaran Puljiz "Duvarlarda parlak kırmızı ve mavi boya kalıntıları da bulduk. M.Ö 2000'lerde duvar resimleri muhtemelen Antik Ortadoğu'daki sarayların vazgeçilmez özelliğiydi. Ama biz onları korunmuş halde nadiren buluyoruz. Kemune'de duvar resimleri bulmak arkeolojik bir sansayon" dedi.

The site of Kemune on the eastern Tigris can be dated to the time of the Mittani Empire, which dominated large parts of northern Mesopotamia and Syria from the 15th to the 14th century BCE.#TwitterKurds #Iraq https://t.co/1SB5uW7dGC — Kurdistan 24 English (@K24English) June 28, 2019

Kil tabletlerdeki çivi yazılarını Almanya'daki bir araştırma ekibi çözmeye çalışacak. Bunlar sayesinde bir zamanlar Suriye'nin bazı bölgeleri ve Mezopotamya'nın kuzeyine, yani Anadolu'nun güneydoğusuna hükmetmiş Mitanni İmparatorluğu'nun sırlarının anlaşılmaya başlaması umuluyor.