BM: İran'dan resmi bir mektup almadık

Birleşmiş Milletler (BM), İran'dan, düşürülen İHA ile ilgili ABD'nin kendi hava sahasını ihlal ettiğine ilişkin resmi bir şikayet almadıklarını ifade etti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, İran'ın ABD ile yaşanan İHA gerginliğinde hava sahasının ihlali gerekçesiyle BM'ye şikayette bulunduğuna ilişkin haberlere dair soruyu yanıtladı.

"İran'dan en azından resmi olarak henüz bir mektup almadık" diyen Dujarric, böyle bir mektubun gelmesi durumunda BM Güvenlik Konseyine gönderilmesi gerekirse bunu hemen yapacaklarını belirtti.

İran basınında bugün çıkan haberlerde İran'ın, ABD'nin, bu ülkenin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle BM'ye şikayette bulunduğu belirtilmişti.