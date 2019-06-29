Bahreyn: Manama çalıştayı İsrail ile normalleşme adımı değildir

Bahreyn Dışişleri Bakanı El Halife, "Manama çalıştayı İsrail ile normalleşme adımı değildir. Normalleşme adımları, göndere bayrak çekerek ve sınırları açarak olur" açıklamasında bulundu.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed El Halife, ülkesinin başkenti Manama'daki 'Refah için Barış' başlıklı ekonomi çalıştayının İsrail'le normalleşme adımı olmadığını söyledi.

El Halife, Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonuna verdiği röportajda, "Manama çalıştayı İsrail ile normalleşme adımı değildir. Normalleşme adımları, göndere bayrak çekerek ve sınırları açarak olur" dedi.

'YÜZYILIN ANLAŞMASI HAKKINDA HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUZ'

Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bir devlet konusunda Filistin halkının haklarını desteklediklerini ifade eden El Halife, "Filistin yönetiminin saygı duyduğumuz bir görüşü var. O da bizim duruşumuza saygı duyuyor" diye konuştu.

El Halife, "Şimdiye kadar barış için herhangi bir siyasi plan duymadık. 'Yüzyılın Anlaşması' denilen konu hakkında hiçbir şey bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

© REUTERS / Joshua Roberts Kushner: İsrail'deki erken seçim iptal edilirse, 'Yüzyılın Anlaşması' planı sonbahardan önce açıklanabilir

ABD ile İran arasındaki gerilime de değinen El Halife, "ABD'nin İran'ın istediği askeri seçeneğe sürüklenmeyen tavrını takdir ediyoruz" diyerek bölgedeki herhangi bir askeri gerginlik durumundan Tahran yönetiminin sorumlu olduğuna işaret etti.

İsrail basınına yaptığı açıklama konusunda Filistin tarafının tepkilerine ise El Halife, "Tutumumuzu doğrudan İsrail halkına iletmek için İsrail basınına konuştum" şeklinde cevap verdi.

El Halife, 'Refah için Barış' başlıklı ekonomi çalıştayını takip eden Times of Israel muhabirine çarşamba günü verdiği özel röportajda, 'İsrail'in bir bölge ülkesi olarak tanınması' gerektiğini belirterek "İsrail'in, varlığını sürdürmesi gereken bir ülke olduğuna inanıyoruz. Onunla iyi ilişkilere sahip olmayı ve barış yapmayı istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.