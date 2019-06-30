Suriye muhalefetine bağlı Suriye Geçici Hükümeti'nin başına Türkiye'ye yakın kişi getirildi

ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre Suriyeli Muhaliflerin 2013 yılında kurduğu SMDK'ya bağlı Suriye Geçici Hükümeti'nin başına Türkiye'ye yakın kişi seçildi. İstanbul'da düzenlenen 46. Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimlerde, Suriye Geçici Hükümeti Başkanlığına Cevad Ebu Hatab'ın yerine SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa getirildi.

Seçime tek aday olarak katılan Türkmen siyasetçi Mustafa, kurulda 82 üyeden 54'nün oyunu alarak Geçici Hükümetin Başkanı oldu.

Mustafa'dan boşalan SMDK Başkanlığına ise Arap kökenli Enes Abde seçildi.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan SMDK Yöneticisi Abdullah Gedo, Suriye Geçici Hükümeti ile SMDK seçimlerinin dün İstanbul'da yapıldığını belirterek, şöyle konuştu: Kongrede Abdulrahman Mustafa geçici hükümetin başkanlığına seçildi. Geçici hükümetin Başbakanı Cevad Ebu Hatib iki ay önce görevinden istifa etmişti. Yerine birinin atanması için seçim yapılması gerekiyordu. Yerine geçen Abdulrahman Mustafa, Suriye'de hükümetin çalışmalarını yürütecek. Bakanları belirleyecek ve belirlediği bakanları bize sunacak bizim onayından sonra hükümet çalışmalarına başlayacak. SMDK Başkanlığına ise Enes Abdi seçildi. Yardımcılığına ise ENKS'den ise Abdulhakim Beşar, ve kadın kotasından Tima Musa seçildi.

2013 yılında Türkiye tarafından Gaziantep'te Suriyeli Muhaliflere hükümet binası tahsil edilmişti.

Muhaliflerin kurduğu hükümet çalışmalarını Gaziantep'te yürütüyor.

Suriyeli Muhalifler Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, ABD ve Avrupalı devletlerin desteği ve finansıyla İstanbul'da geçici hükümet kurmuştu. Geçici hükümeti bazı ÖSO grubları dışında tanıyan olmamıştı.

Suriye Muhalefetinden daha önce de birçok üst düzey kişi istifa etmişti. İstifa edenlerden bazıları Şam'a dönerek Suriye Devletine teslim olmuşlardı.