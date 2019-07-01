SANA: İsrail uçakları Şam'ın bazı dış mahalleri ile Humus'taki askeri hedefleri bombaladı

Suriye Arap Haber Ajansı'nda (SANA) yer alan haberde İsrail uçaklarının, Şam'ın bazı dış mahalleleri ile Humus'taki askeri hedefleri bombaladığı iddia edildi.

Suriye Arap Haber Ajansı'nda (SANA) yer alan habere göre, İsrail uçakları Lübnan hava sahasından Suriye'nin başkenti Şam'ın bazı dış mahalleri ile Humus şehrindeki askeri hedefleri bombaladı.

Saldırılarda en az 4 sivilin hayatını kaybettiği 21 sivilin yaralandığı kaydedildi. Saldırların hedefindeki Şam'ın Sahnaya mahallesinde ölen siviller arasında bir bebeğin olduğu, yaralılar arasında da çocukların bulunduğu ileri sürüldü.

İsrail makamları konuya ilişkin yorum yapmadı.