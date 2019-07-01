İran uranyum stok sınırını aştı

Reuters'ın yarı resmi Fars haber ajansına dayandırdığı haberine göre, İran, nükleer anlaşmada belirlenen 300 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum seviyesinin üzerine çıktı.

Geçen ay, İran resmi televizyonuna konuşan nükleer Sözcü Behrouz Kamalvandi, Haziran ayı sona ermeden düşük zenginlikli uranyum seviyesinin geçileceğini açıklamış, "Bugün 300 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum stok sınırını aşmaya başlayacağız. Süreç 10 gün sürecek. Bir diğer deyişle, bu sınırı 27 Haziran itibariyle aşmış olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Avrupalı ülkelere seslenen sözcü, ABD yaptırımlarına karşı konuşmayı bırakıp İran'a yardım için harekete geçmelerini istedi.

ABD'nin 2018'de KOEP anlaşmasından tek taraflı çekilmesinin ardından İran'a yönelik yaptırımları hayata geçirmesi, bu ülkede ekonomik sorunlara yol açmasının yanı sıra KOEP'e taraf Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle İran'ın ticari ilişkilerini olumsuz etkilemişti.

AB, İran ile ticaret yapan Avrupalı firmaların yaptırımlardan zarar görmemesi için INSTEX adlı ödeme mekanizmasını hayata geçireceğini duyurmuş, geçen uzun süreye rağmen mekanizma hayata geçirilememiş, bu durum İran'ın tepkisine yol açmıştı.