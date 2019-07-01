ABD ordusu: Suriye'nin kuzeybatısında Kaide liderlerine saldırı düzenledik

ABD'den iki yıldır ilk kez Suriye'nin kuzeybatısında Kaide ile bağlantılı cihatçılara hava saldırısı düzenlediği açıklaması geldi. Nusra liderliğindeki HTŞ safında savaşan Hurras ed Din'in liderlerinin hedef alındığı öğrenildi.

Barack Obama'nın başkanlığı döneminde bir çok kez hedef alınması sonra Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu 2017'den beri Amerikan menzilinden çıkan Suriye'nin kuzeybatısından iki yıl sonra ABD'nin hava saldırısı düzenlediği haberi geldi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayeti Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi ile bağlantılı cihatçı grupların çatı örgütü Heyet Tahrir eş Şam'ın (HTŞ) kontrolündeyken, ABD ordusundan şu açıklama geldi:

"ABD güçleri bir eğitim merkezinde bulunan Kaide'nin Suriye liderliğine karşı saldırı düzenledi. Bu operasyon ABD vatandaşlarını, ortaklarımızı ve masum sivilleri tehdit eden dış saldırıların komplosunu yapan Kaide'nin Suriye kolu üyelerini hedef aldı."

Suriye'de cihatçıları hedef almaya devam edeceklerini söyleyen ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) "Kuzeybatı Suriye Kaide'nin Suriye kolu liderleri için tüm bölgede ve Batı'da saldırı planı yapmaları dahil aktif şekilde terör faaliyetlerini koordine ettikleri güvenli bölge olarak kalmaya devam ediyor" dedi.

Muhaliflerin Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hava saldırısının Halep vilayetinde düzenlenildiğini ve Kaide bağlantılı cihatçı çatı örgütü Hurras ed Din'den (Dinin Muhafızları) 6 komutanın öldürüldüğünü söyledi. Öldürülen Kaide liderleri arasında iki Tunuslu, iki Cezayirli, bir Mısırlı ve bir Suriyeli olduğunu belirtti.

Nusra Cephesi'nin Temmuz 2016'da Kaide'yle bağlarını koparttığını duyurmasının ardından kopan fraksiyonların oluşturduğu Hurras ed Din, Şubat 2018'de kuruldu.

1800 militanı bulunan Hurras ed Din, Kaide ile bağlantılarını koruyor ve HTŞ ile aynı safta savaşıyor.

HTŞ gibi Hurras ed Din de Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib'in silahsızlandırılması uzlaşısını reddetmişti.

HTŞ ocaktan beri İdlib'in büyük bölümü ile Halep ve Hama'nın İdlib'e komşu bazı bölgelerini kontrol ediyor.

Obama tarafından ABD’nin IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi atanmış bulunan ama Trump döneminde görevi sona eren Brett McGurk, Temmuz 2017'de "İdlib bölgesi 11 Eylül saldırılarından beri Kaide’nin en güvenli sığınma alanı haline geldi" diyerek şu vurguyu yapmıştı:

"Bazı ortaklarımızın on binlerce silah gönderme ve yabancı savaşçılar bu bölgeye girerken yüzlerini başka tarafa çevirme yaklaşımı en iyi yaklaşım olmayabilir ve Kaide bundan çok yararlandı. Şu anda orası Türkiye sınırının yanı başında bir Kaide güvenli bölgesi."

CENTCOM'un son açıklamasıyla ilgili AFP'ye değerlendirmede bulunan Suriye analisti Sam Heller, Trump'ın başkan olmasından beri ABD'nin İdlib üzerindeki hava sahasından dışlandığını, ABD'nin hedef gözeterek hava saldırısı düzenlemesini Rusya'nın engellediğini söyledi.

Heller "Son hava saldırısı, ABD ile Rusya arasında bir uzlaşı sağlandığının mı ya da ABD'nin bu militanları vurmak için özel bir aciliyeti bulunduğunun mu işareti, belli değil" dedi.

ABD'nin Suriye'nin kuzeybatısında Kaidecilere hava saldırısı, cuma ve cumartesi günü Japonya'da düzenlenen G20 zirvesinde Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sonrasında geldi.

AFP'nin görüşünü aldığı Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, saldırı ile Trump-Putin görüşmesi arasında bağlantı olmadığını söyledi.