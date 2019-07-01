BAE, Ürdünlü milletvekilinin ülkeye girişini yasakladı

Ürdünlü bir milletvekili BAE'ye girmesine izin verilmediğini ve bunun, üst düzey talimatlar doğrultusunda yapıldığını öne sürdü.

Ürdünlü milletvekili Huda el-Atum, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) girmesine izin verilmediğini ve bunun, üst düzey talimatlar doğrultusunda yapıldığını söyledi.

Atum, cumartesi gecesi Ürdün Parlamento heyetiyle Japonya'dan BAE'ye geçmek istediği sırada ülkeye girişinin engellendiğini belirterek, olaya ilişkin şunları söyledi:

"Havaalanı güvenlik görevlilerinden biri yanıma gelerek istenmeyen kişi olduğumu ve BAE'yi derhal terk etmem gerektiğini söyledi. Sebebini öğrenmek istedim. Görevli üst düzey talimatlar doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti."

Görevliye Müslüman Kardeşler Teşkilatı'yla (İhvan) bir ilgisi bulunmadığını, BAE'ye karşı hiçbir zaman düşmanca bir tutum içine girmediğini ve aynı zamanda Ürdün-BAE Dostluk Komitesi üyesi olduğunu söylediğini aktaran Atum, "Yaşananlar BAE'nin bize dayattığı eskiye dayalı baskılardan kaynaklanıyor. Eşim BAE'de 18 yıl öğretmenlik yaptı. Ancak ben, Ürdün parlamentosundaki Ulusal Reform Koalisyonuna üye olduktan sonra eşim görevden uzaklaştırıldı" dedi.

Milletvekili Atum, Ürdün'de 2016'da yapılan seçimlerin ardından BAE'ye gittiğini, eşiyle emniyete çağrılarak, neden Ulusal Reform Koalisyonunu (İslami eğilimli) seçtiği sorusunun kendisine yöneltildiğini kaydetti.

Ürdün'deki İhvan'ın siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP) Genel Sekreteri Murad el-Adayile ise BAE'nin bu uygulamasının kasıtlı olduğunu savundu.

BAE yetkilileri ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.