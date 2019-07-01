Ulyanov: İran nükleer anlaşmayı ihlal etmedi

Ulyanov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran’daki az zenginleştirilmiş uranyum stoku 300 kilogramı geçti. Bu, nükleer anlaşma kapsamındaki gönüllü taahhütlerden sapma, ama ihlal veya nükleer silah üretimiyle hiçbir ilgisi yok. İronik bir şekilde bu, ABD’nin İran’dan uranyum fazlalığını çıkarma için yaptırım uygulama kararının sonucu" dedi.

Запасы низкообогащенного урана в Иране превысили 300 кг. Это отклонение от добровольного обязательства по СВПД, но не имеет ничего общего с нарушением ДНЯО или производством яд. оружия. По иронии судьбы это результат решения США вводить санкции за вывоз из Ирана лишнего урана. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) July 1, 2019

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Müdürü Yukiya Amano’nun, İran’ın 300 kilogramlık uranyum stok tavan sınırını aştığını teyit ettiği bildirilmişti.

IAEA basın dairesi sözcüsü Fredrik Dahl, Amano’nun İran’ın 300 kilogramlık uranyum stok tavan sınırını aştığını teyit ettiğini duyurmuştu.

ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran'a yönelik yaptırımları hayata geçirmesi, bu ülkede ekonomik sorunlara yol açmasının yanı sıra nükleer anlaşmaya taraf Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle İran'ın ticari ilişkilerini olumsuz etkilemişti.

AB, İran ile ticaret yapan Avrupalı firmaların yaptırımlardan zarar görmemesi için INSTEX adlı ödeme mekanizmasını hayata geçireceğini duyurmuş, geçen uzun süreye rağmen mekanizma hayata geçirilememiş, bu durum İran'ın tepkisine yol açmıştı.