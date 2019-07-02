Husilerden Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na saldırı

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'ya göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Husiler tarafından Abha Havalimanı'na saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Maliki, saldırının gece yarısı 00.35'te gerçekleştirildiğini belirtti.

Maliki, ülkenin güneybatısındaki havalimanına yapılan saldırının ne şekilde olduğu, can kaybı ya da oluşan maddi zarara ilişkin bilgi vermedi.

Sözcü Maliki, ilgili güvenlik birimlerince olayın incelendiğini söyledi.