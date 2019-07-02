İranlı üst düzey yetkili: ABD bize saldırırsa İsrail'in yarım saatlik ömrü kalır

Tahran merkezli Arapça yayın yapan Al Alam kanalına açıklamalarda bulunan İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış İlişkiler Komisyonu'na bağlı Nükleer Alt Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, ABD Başkanı Donald Trump'ın sadece parayı düşünen bir iş adamı olduğunu, savaşın adamı olmadığını söyledi.

Zünnur, İran'ın askeri gücünün üst düzey olduğunu belirterek, "ABD bize saldırırsa İsrail'in yarım saatlik ömrü kalır" iddiasında bulundu.

Şii din adamı Zünnur, 1980-2012 yılları arasında Devrim Muhafızları Ordusu'nda görev yapmıştı.

İran ile ABD arasındaki gerilim ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve daha sonra İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan etmesiyle artmıştı.

Hürmüz Boğazı üzerinde İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürmesi ile iki ülke arasındaki gerilimin sıcak bir savaşa dönmesi ihtimali gündeme gelmişti.