İsrail: Yaptığı hatalar İran'ı savaşa götürebilir, İsrail her türlü senaryoya karşı hazırlık yapıyor

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İran ile gerçekleşebilecek olası bir çatışmaya askeri olarak hazırlandıklarını belirtti.

Reuters'ın haberine göre Herzliya'da gerçekleşen uluslararası güvenlik konferansında konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, ''Gri bölgede yaptığı yanlış hesaplar İran'ı kırmızı bölgeye, yani savaşa götürebilir. Bu yüzden askeri çatışma olasılığının varlığı göz önünde bulundurmalı ve buna hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle İsrail, her türlü senaryoya karşı kendi hazırlığını yapmayı sürdürüyor'' ifadelerini kullandı.

Katz, bugün içindeki yaptığı bir başka açıklamada ise İran'ın uranyum stok limitini aşmasının Avrupa için bir "uyarı sinyali" olduğunu ileri sürmüş, "İran kaplanını beslemek, sorunu çözmeye yardımcı olmayacak. Sert politikalar ve yaptırımların yanı sıra ABD'nin İran'a karşı siyaseti desteklenirse kısa sürede bu kaplanın kağıttan olduğu ortaya çıkacak" demişti.

Katz, İsrail'in tek başına hareket etmek zorunda kalsa bile İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğini söylemişti.

İRAN, URANYUM STOK LİMİTİNİ AŞTIĞINI DUYURMUŞTU



Dün yapılan açıklamada İran yönetimi, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığını duyurmuştu. Söz konusu kararın kabul edilemez olduğunu ifade eden ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimini kastederek, "Ateşle oynuyorlar" şeklinde konuşmuştu.

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış İlişkiler Komisyonu'na bağlı Nükleer Alt Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, bugün yaptığı açıklamada ABD'nin İran'a saldırması durumunda İran'ın yarım saat içerisinde İsrail'i haritadan sileceğini öne sürmüştü.