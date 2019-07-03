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01:32 03 Temmuz 2019
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    Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya (sağda), İran Polis Teşkilatı Komutanı General Hüseyin Eşteri (sağ 2)

    Türkiye-İran arasında güvenlik iş birliği mutabakatı imzalandı

    © AA / Muhammet Kurşun
    Ortadoğu
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    Türkiye ile İran emniyet teşkilatları arasında terör örgütleri, uyuşturucu ve kaçak göçle mücadelenin yanı sıra sınırlardaki güvenliğin sağlanmasında iş birliğine yönelik mutabakat metni imzalandı.

    Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İran'ın başkenti Tahran'daki temasları kapsamında İran Polis Teşkilatı Komutanı General Hüseyin Eşteri ile bir araya geldi. 

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    İki ülke arasındaki güvenlik, terörle mücadele ve sınırdaki yasa dışı geçişler gibi konuların ele alındığı heyetler arası görüşmenin ardından Uzunkaya ve Eşteri, Türkiye ile İran arasında terör, uyuşturucu ve kaçak göçle ortak mücadeleyi öngören mutabakat metnini imzaladı. 

    İmza töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Türkiye ile İran polis teşkilatları arasında geçmişten bugüne devam eden iş birliğinin daha da ileriye götürülmesi noktasında bir mutabakat oluştuğunu ve bunu protokole bağladıklarını söyledi. 

    İki ülkenin terör, uyuşturucu ve son yıllarda öne çıkan göçmen kaçakçılığı ile mücadele gibi ortak paydalı birçok sorunu olduğuna dikkati çeken Uzunkaya, bunların çözümü için iş birliğinin önem arz ettiğini belirtti.

    Uzunkaya, "Türkiye ve İran'ın güvenlik birimleri olarak gücümüzü, irademizi, bilgilerimizi ve tecrübelerimizi paylaşıp birleştirmemiz halinde her türlü ortak sorunun çözümünde önemli aşamalar katedeceğimize inanıyoruz." dedi.

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    Tahran ile Ankara arasındaki iş birliğini bugün yapılan toplantı ile deklare ettiklerini ve imzalanan mutabakat metinleriyle belgelendirdiklerini kaydeden Uzunkaya, "İki ülkenin geniş bir sınır hattı bulunuyor, 560 kilometrelik sınır boyunca sınır ihlalleri nedeniyle ülkelerimizi güvenlik açısından tehdit eden sorunların çözümü noktasında da ortak hareket etme gerekliliği doğal olarak öne çıkmış bulunuyor." ifadesini kullandı.

    Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, diğer suçlar ve sorunlara çözüm üretmek için bugünden itibaren ortak teknik çalışma grupları oluşturma konusunda mutabakat oluştuğunu, bunların kısa zamanda faaliyete geçeceğini aktardı. 

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    İran Polis Teşkilatı Komutanı General Eşteri de sınırların güvenliği, suçluların iadesi ve organize suçlarla mücadele konusunda yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye ve İran güçlü bir polis yapılanmasına sahip. Bilinçli bir şekilde adım atarak ve güncel teknolojik gelişmelerden istifade ederek güvensizlik oluşturucu her türlü girişime karşı koyuyorlar." dedi. 

    Uyuşturucu ve silah kaçakçılığının yanı sıra insan ticareti yapan ve organize suç işleyen çetelerle mücadele konusunda anlaşma sağladıklarını dile getiren Eşteri, irtibatın güçlendirilmesi, tecrübe paylaşımı ve iki ülke polislerinin eğitilmesi noktasında da mutabakat imzaladıklarını belirtti.

    İmzalanan mutabakat ile iki ülkenin güvenliği için daha etkili adımlar atmayı temenni ettiklerini aktaran Eşteri, suçluların iadesi konusunda da olumlu görüşmeler yaptıklarına işaret etti.

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    Etiketler:
    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türkiye-İran İlişkileri, İşbirliği, Güvenlik, İran, Türkiye
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