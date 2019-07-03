Suudi Arabistan’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Pasaport ve paralarınıza sahip çıkın

Suudi Arabistan’ın Türkiye Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de bulunan vatandaşları için uyarıda bulundu.
تنبيه للمواطنين السعوديين في #تركيا pic.twitter.com/4vUDMn6k4n— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) July 2, 2019
‘Türkiye Cumhuriyeti'nin bazı bölgelerinde Suudi vatandaşların pasaportlarının ve paralarının kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığı belirtilen açıklamada, vatandaşlarının, özellikle kalabalık yerlerde, pasaport ve değerli eşyalarına sahip çıkmaları gerektiği vurgulandı.
© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
Açıklamada, ayrıca, herhangi acil bir durumda ‘tereddüt etmeden’ büyükelçiliğe veya başkonsolosluğa başvurmaları istendi.
Söz konusu açıklama hem Dışişleri Bakanlığı hem de Büyükelçilik sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
تنبيه للمواطنين السعوديين. #تركيا pic.twitter.com/hH8bnBt9ZG— Suudi Arabistan Krallığı-Türkiye السفارة في تركيا (@KSAembassyTR) July 2, 2019
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