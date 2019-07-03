Ve en büyük ödül, 'İran nükleer arşivini çalan' Mossad ajanlarına gitti

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Nisan 2018'de ortaya attığı İran'ın nükleer arşivini Tahran'dan çaldıkları iddiasının üzerine taç konuldu. Operasyonu gerçekleştirdikleri ileri sürülen Mossad ajanlarına İsrail'in en büyük güvenlik ödülü verildi.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İsrail'in kurulmasında önemli rol oynayan Haganah yeraltı militan örgütünün lideri Eliyahu Golomb'un adına verilen güvenlik ödülünü bir dizi isme takdim etti. Bunların 'İran'ın nükleer arşivini çalan Mossad ajanları, iç istihbarat servisi Şin Bet'in onlarca terör saldırısını önleyen programını yazan siber birimi, İsrail ordusunun (IDF) Hizbullah'ın Güney Lübnan'dan İsrail'in içine uzanan tünellerini saptayıp sınırötesi operasyonla yok eden 'Laboratuvar' lakaplı birliği ve IDF ile Savunma Bakanlığına en ileri füzeleri üreten Rafael ve Elbit silah şirketlerinin ekipleri' olduğu ifade edildi.

Havadan karaya bu füzelere İbranice'de 'ışık yağmuru' anlamına gelen 'Barad Kal' ya da daha yaygın adıyla 'SPICE 1000' deniliyor. Şin Bet'in ödülünü ise ekibe liderlik eden, adı açıklanmayan bir kadın ajan aldı.

Rivlin'in yönettiği törene Netanyahu'nun yanısıra Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi ve Savunma Bakanı Genel Direktörü Udi Adam katıldı.

Törende yaptığı konuşmada Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ın nükleer anlaşmanın 300 kilo uranyum stok tavan sınırını aştığı açıklamasını hatırlatan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a Tahran'a yönelik yaptırımları ve diğer baskı araçlarını tırmandırması çağrısı yaptı.

İsrail'in düşman ülkelerin nükleer silah edinmesini engelleme politikasını hatırlatan Netanyahu, "Bizi yok etmekle tehdit edenler kendilerini ve liderliklerini tehlikeye sokuyor" dedi.

Mossad'ın Tahran'da izbe bir yeraltı tesisini basıp İran'ın nükleer programıyla ilgili 110 bin belgeyi ele geçirdiği ve İsrail'e getirdiği iddiasını yeniden gündeme getiren İsrail Başbakanı şunları söyledi:

"İran'ın planlarının ABD Başkanı Donald Trump'ı Tahran'la tehlikeli nükleer anlaşmadan çıkmaya ikna etmeye yardımcı olacağına inancımdan bu operasyona onay verdim."

"Ocak 2018'de Davos'ta Trump'la buluştuğumda, arşiv belgelerini getirmek üzere Tahran'ın kalbine adamlarımızı göndermeyi planladığımı ona söyledim."

"Operasyonun ve arşivin içeriğinin, Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çıkma kararında anahtar unsur olduğundan şüphem yok."