'Rukban kampındaki yaklaşık 28 bin Suriyeli sığınmacı ABD destekli militanların esiri durumunda'

Yaklaşık 28 bin Suriyeli sığınmacının ABD'nin kontrolündeki Tanf'ta bulunan Rukban kampından ayrılamadığı ve ABD destekli militanların esiri olduğu belirtildi.

Rusya-Suriye Hükümetlerarası Koordinasyon Karargahı'ndan yapılan ortak açıklamaya göre, ABD'nin Tanf askeri üssüne 55 km mesafedeki Rukban kampından çıkamayan yaklaşık 28 bin Suriyeli sığınmacı, ABD tarafından idare edilen militanların esiri olmuş durumda.

Korkunç derecedeki koşullar altında yaşayan sığınmacılardan kamptan çıkmalarına izin verilmesi için kişi başı 1500 dolar talep edildiğini belirten yetkililer, çoğu sığınmacının yeterli maddi kaynağa sahip olmadığının altını çizdi.

Açıklamada paylaşılan verilere göre, haziranda 2604 kişi, mayısta 5737 kişi, 23 Mart-1 Mayıs döneminde ise 7802 kişi kamptan ayrılmayı başardı.

Rusya ve Suriye'nin ortak çabaları sonucunda 1 milyon 818 bin 368 kişi evlerine döndü. Bunların 1 milyon 301 bin 301'i ülke içinde yer değiştirenlerden oluşurken, 517 bin 067 kişi de göç ettikleri ülkelerden döndü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, daha önce açıklamalarında kamptaki durumun insani felakete yakın noktada olduğunu vurgulamıştı.