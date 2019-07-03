'BAE, Yemen'in Marib bölgesinden bazı askerlerini çekti'

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) bazı askeri kuvvetlerini Yemen’in Marib kentinden çektiği iddia edildi.

Yemen’deki yerel kaynaklar Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) bazı askeri kuvvetlerini Marib kentindeki Serava askeri üssünden çektiğini iddia etti.

El Cezire kanalı da bu iddiayı yayınına taşırken, BAE kuvvetlerinden boşalan bölgeye Suudi Arabistan hükümetine bağlı kuvvetlerin devralacağı öne sürüldü.

Geçtiğimiz hafta batılı bir kaynak, BAE'nin geçen 3 hafta içinde Yemen'in Aden Körfezi'nin güneyinde ve batısındaki bazı askeri güçlerini geri çektiğini iddia etmişti.