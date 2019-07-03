'BAE, Yemen'in Marib bölgesinden bazı askerlerini çekti'

Yemen’deki yerel kaynaklar Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) bazı askeri kuvvetlerini Marib kentindeki Serava askeri üssünden çektiğini iddia etti.
© AP Photo / Sait Serkan Gurbuz
El Cezire kanalı da bu iddiayı yayınına taşırken, BAE kuvvetlerinden boşalan bölgeye Suudi Arabistan hükümetine bağlı kuvvetlerin devralacağı öne sürüldü.
Geçtiğimiz hafta batılı bir kaynak, BAE'nin geçen 3 hafta içinde Yemen'in Aden Körfezi'nin güneyinde ve batısındaki bazı askeri güçlerini geri çektiğini iddia etmişti.
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