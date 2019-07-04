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11:01 04 Temmuz 2019
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Hatay'a geldi.

    Çavuşoğlu: S-400'ler durup dururken niye devreye girsin, bir defa maliyeti çok yüksek

    © AA / Cem Genco
    Ortadoğu
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan gerginlikle ilgili olarak "S-400 acil bir durum olduğu zaman devreye girecek. Durup dururken niye devreye girsin? Bir defa maliyeti çok yüksek" dedi. Çavuşoğlu ayrıca "Rusya'nın İdlib'deki saldırılar konusunda rejimi kontrol altında tutması gerekiyor" ifadesini kullandı.

    ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Japonya'da düzenlenen G-20 Zirvesi kapsamında görüştü.
    © AP Photo / Susan Walsh
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında TRT Haber Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun Orhan’ın sorularını yanıtladı.

    Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 zirvesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "G20 gerçekten Türkiye’nin 2015’te Antalya’daki ev sahipliği yaptığı zirvede gündeme getirdiği konuların bizden sonraki dönemde de devam ettirilmesi bakımından önemliydi bizim açımızdan. Ama tabii bu bizim açımızdan değil, en az gelişmiş ülkelerin sorunlarından tutun da ilk defa kadın 20, W20’yi biz G20’nin gündemine getirmiştik. Kadının güçlendirilmesi ile ilgili önemli toplantılar da yapıldı" dedi.

    Çavuşoğlu'nun açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

    'DİJİTAL EKONOMİ KONUSUNDA OTURUMLAR YAPILDI'

    Fotoğrafın tamamı
    © Depositphotos /
    ‘Seçim sonrası tek öncelik ekonomi olmalı’
    - Dijital ekonomi ön plandaydı. Bir taraftan az gelişmiş ülkelerin sorunları gündemdeyken dijital ekonomi konusunda da oturumlar yapıldı. Yani dünya genelindeki genel konuların dışında spesifik konular da gündeme geldi. Sadece ekonomi ile ilgili değil, iklim değişikliği ile ilgili konular, bizim için de hassas bir konu. Bu konuyla ilgili gerek Dünya Bankası Başkanı gerekse Genel Sekreter ve ülkelerle de çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

    - Terörle mücadele konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız, terörle mücadeledeki ikiyüzlülüğü ve çifte standardı G-20 zirvesinde gündeme getirmiş oldu. Bu konudaki hassasiyetlerimiz de gündeme geldi.

    'TRUMP'IN İLK 2 SENESİNDE DE PATRIOT'LA İLGİLİ BİZE BİR GERİ DÖNÜŞ OLMADI'

    - Trump’ın basının önünde, ikili görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşmede bunu açıkça söylemesi bakımından önemliydi. Hatta bunu daha sonra düzenlediği basın toplantısında daha geniş bir şekilde vurgulaması bakımından da önemliydi. Esasen Trump’ın herkesin önünde söylediği şeyleri daha önceki ikili görüşmelerimizde Sayın Cumhurbaşkanımıza defalarca söylemişti. Telefon görüşmelerinde de Sayın Trump, Türkiye’nin bir suçunun olmadığını, kendilerinin ama Obama döneminin hatası olduğunu defalarca söylemiştir.

    The Ukrainian Navy Hetman Sahaidachnyi frigate (R) and United States Navy missile destroyer Donald Cook (DDG-75) are moored near one another during the international drill Sea Breeze-2015 which officially begins in southern Ukrainian city of Odessa, on September 1, 2015.
    © AFP 2019 / ALEXEY KRAVTSOV
    'ABD'nin askeri politikası, Putin-Trump görüşmelerinin sonuçlarını yansıtmıyor'
    - Trump iş başına geldiği zaman da biz Patriot almak istediğimizi yazılı bir şekilde ABD’ye ilettik. Daha 6 ay önce, başvurumuzdan yaklaşık 2 sene sonra bize cevap geldi. Yani bunu sadece Obama dönemine yıkmayalım. Doğru, Obama döneminde biz 10 sene almaya çalıştık, alamadık. Sayın Trump bu konunun Obama dönemi hatası olduğunu defalarca söylemiştir ama Trump iş başına geldiği zaman da Patriot alma niyetimizi yazılı şekilde ABD'ye ilettik. Bize 6 ay sonra cevap geldi. Bunu sadece Obama dönemine yıkmayalım. Trump'ın iki senesinde de bize Patriot ile alakalı bir dönüş olmadı.

    - Trump'ın bu açıklamasının Kongre'yi de etkilediği görülüyor. Biz diplomatik yollarla çözmek istiyoruz. Biz S-400'ü alacağız. Daha sakin bir ortamda bu süreç işliyor. Başkanın yetkisinde olan şeyler var. Erteleme gibi veya CAATSA gibi Kongre'den geçen anlaşma var. Burada liste var, o olabilir o olabilir. Burada net bir karar yok. Görüşüyoruz. Bizim ortak komisyon teklifi ile ortak görüş alışverişi oldu.

    'S-400'LER DURUP DURURKEN NEDEN DEVREYE GİRSİN?'

    - S-400 savunma sistemidir, saldırı sistemi değil. Acil bir durum olduğu zaman devreye girecek. Durup dururken S-400'ler neden devreye girsin? Bir defa maliyeti çok yüksek. Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı var. Ancak NATO ülkelerinden rica ediyoruz. NATO'nun bu konudaki kapasitesi belli. S-400'ler acil durumda kullanılacak bir sistem. Teslim tarihi temmuzun ortalarına doğru konuşuldu. Tarihini buradaki arkadaşlarımız ve Rusya'daki ilgili kişiler birlikte karar verecek.

    FILE PHOTO: A Russian serviceman walks past S-400 missile air defence systems before a parade marking the anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, in central Moscow, Russia April 29, 2019. REUTERS/Tatyana Makeyeva/File Photo
    © REUTERS / Tatyana Makeyeva
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    'İYİMSER OLMAYA GEREK YOK, TEMKİNLİYİZ'

    - Trump F-35 konusunda da fikrini açık ve net söyledi. Görüşmede Trump'ın kendisi de söyledi, "Böyle şey olur mu? Bir ülke ortağımız F-35'te, parasını verecek alamayacak?" diye. 'Her şey Trump'ın söylediği gibi olur' diye naif olmaya ve iyimser olmaya da gerek yok. Temkinliyiz.

    'SALDIRILARIN DURMASI GEREKİYOR'

    - (İdlib'deki gerginlikle ilgili) Saldırıları durması gerekiyor. Rusya'nın rejimi kontrol altında tutması gerekiyor.

    'GENEL SEKRETER KIRMIZI BÜLTENİ GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRMIŞ'

    Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
    © AA / Arşiv
    Türk Dışişleri: PKK'nın elebaşlarından biri Washington Post'u kullanarak terör propagandası yapmıştır
    - Genel Sekreterle görüşeceğiz. Görüşme konusunda mutabık kaldık. Arkadaşlarımız zamanlamasını ayarlamaya çalışıyorlar. Daimi Temsilcimiz Feridun Bey, bizzat Genel Sekretere giderek yazılı protestomuzu da iletmiştir. Bu şahısla ilgili kırmızı bülteni önüne koymuştur. Genel Sekreter bunu görünce çok şaşırmış. Çünkü bu şahsın terör listesinde olduğunu ve de kırmızı bültenle arandığını bilmiyorlarmış. İşte terörle mücadeledeki çifte standart ve ikiyüzlülük bu. Kırmızı bültenle aranan kişi nasıl oluyor da İsviçre’ye gidebiliyor? İsviçre ki her zaman terörle mücadele ve diğer hak ve hukuk konusunda diğer ülkelerin biraz daha önünde olmaya çalışan bir ülke esasen.

    - Burada olumlu taraftan bakarsak, BM’nin bu terör örgütünün çocukları zorla savaşa götürdüğünü kabul etmesi ve tespit etmesi önemli. Fakat bu sorunu çözmek için bu terör örgütünü ve kırmızı bültenle aranan bir şahsı, teröristi muhatap olması çok vahim bir hatadır. Sorunun kaynağı bu. Aynı anlayışı başka yerlerde de görüyoruz. Yani terör tanımı konusunda gerçekten dünya ilginç bir geçiş sürecinden geçiyor. Çok farklı tanımlar ortaya çıkmaya başladı. Terörle mücadele konusunda dünya şu anda büyüm bir zaaf içerisinde. Bunu da başlatan ABD’dir.  Yani ABD’nin bazı ülkelerle Suriye’de YPG’yle iş birliği yapması bu süreci başlatmıştır.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
    © AA / Halil Sağırkaya
    Kalın: Washington Post'ta terör örgütü mensubunun yazısının yayınlanması skandal
    'WASHINGTON POST TERÖR PROPAGANDASI YAPMIŞTIR'

    - Washington Post, herkes ifade özgürlüğü diyor, basın özgürlüğü diyor. Tamam, bu konuda bir sıkıntı yok. Peki terör propagandası ifade özgürlüğüne girer mi diyorsun, hayır girmez diyor. Nasıl oluyor da ABD’nin de terör listesine eklediği PKK’nın azılı teröristinin görüşlerini siz yansıtıyorsunuz. Şöyle sorayım, Washington Post, bugün DEAŞ’ın başındaki Bağdadi’nin makalesini yayınlar mı? Veya El Kaide’nin herhangi bir yetkilisinin makalesini yayınlar mı? Boko Haram’ın bir makalesini yayınlar mı? Onu yayınlamıyorsan yine terör listesinde olan PKK’nın azılı teröristinin makalesini neden yayınlıyorsun. Maalesef bugün dünyanın terörle mücadeledeki içine düştüğü zafiyetin göstergesidir. Washington Post terör propagandası yapmıştır.

    Etiketler:
    tepki, terör, Washington Post, Kontrol, Saldırı, Suriye, İdlib, Rusya, Mevlüt Çavuşoğlu
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