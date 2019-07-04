İran İstihbarat Bakanı: ABD ile ancak yaptırımlar kalkarsa müzakere ederiz

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ABD ile müzakerelerin başlaması için ön koşul olarak İran'a yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi. Alevi, ABD'nin İran'a saldırıdan vazgeçmesinde İran'ın askeri gücünün etkili olduğunu söyledi.

Zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yükselttiğini açıklayan İran, daha önce yaptığı açıklamada ABD’nin 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmaya uyarak yaptırımları kaldırılması durumunda geri adım atılabileceğini belirtmişti.

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi tarafından yapılan açıklamada da, "ABD ile görüşme ancak Donald Trump yaptırımları kaldırırsa ve liderlerimiz görüşmelere izin verirse gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

'ABD İRAN'IN ASKERİ GÜCÜNDEN KORKUYOR'

ABD’nin İran’a saldırmayı değerlendirdiğini söyleyen Alevi, karardan vazgeçilmesine İran’ın askeri gücünün sebep olduğunu söyledi.

Alevi, "ABD İran’ın askeri gücünden korkuyor, saldırıdan vazgeçmelerinin sebebi buydu" diye konuştu. ABD Başkanı Trump, İran’a saldırı planlandığını doğrulayarak, saldırıya kendisinin 'oluşabilecek ölümler' sebebiyle engel olduğunu söylemişti.

Trump’ın İran’a olası saldırıda 150 kişinin öleceği iddiasına karşın, İranlı yetkililer ABD askeri üslerinin İran’ın füze menzili içerisinde bulunduğunu ve olası ABD saldırısı durumunda üslerin hedef alınabileceği belirtiliyor.