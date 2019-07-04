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    Oil supertanker Grace 1 is seen near Singapore, in this picture obtained from social media, March 29, 2015. Picture taken March 29, 2015. Tony Hogwood via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

    İngiltere Büyükelçisi İran Dışişleri'ne çağrıldı: Tankerimize el koymanız kabul edilemez, Körfez'de gerilimi artırır

    © REUTERS / SOCIAL MEDIA
    Ortadoğu
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    İngiltere'ye bağlı Cebelitarık'ın Suriye'ye gittiği ve dolayısıyla AB yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle İran petrol tankerine el koymasının ardından, İngiltere Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığına çağrılarak uyarıldı.

    REFILE - CORRECTING BYLINE Oil supertanker Grace 1 on suspicion of being carrying Iranian crude oil to Syria is seen near Gibraltar, Spain July 4, 2019. REUTERS/Stringer
    © REUTERS / Stringer .
    ABD emretti, Cebelitarık Suriye'ye İran petrolü taşıdığı gerekçesiyle süpertankere el koydu
    Kraliyet Deniz Piyadeleri'nin tankere 'yasadışı şekilde el koyduğunu' söyleyen İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, Tahran'ın bu yasadışı el koymayı kabul etmeyeceğini belirtti.

    'ETKİSİ YIKICI' 

    Tankere el konulmasının yıkıcı bir etkisi olduğunu söyleyen Musevi, bunun Körfez'de gerilimi artırabileceği uyarısı yaptı.

    Öncesinde Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo, Suriye'ye ham petrol taşıdığından ve dolayısıyla AB yaptırımlarını ihlal ettiğinden şüphelenilerek 'Grace 1' isimli tankeri ve kargosunu gözaltına aldıklarını duyurmuştu.

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    İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, tankerin gözaltına alınmasının, ABD'nin İngiltere'den talebi olduğunu açıklamıştı.

    Cebelitarık polisi ve İngiliz Kraliyet Deniz Piyadelerinin çıktığı Grace 1 isimli ve Panama bandıralı süpertankerin 300 bin ton ham petrol taşıma kapasitesi olduğu kaydedildi. 

    ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesi ve en ağır yaptırımları uygulamasından beri tırmanan Washington-Tahran gerilimi çatışmanın eşiğine geldi. Trump 21 Haziran'da İran'da 3 hedefe hava saldırısı emri verdiğini ama saldırıya 10 dakika kala emri iptal ettiğini söylemişti.

    Etiketler:
    tanker, petrol, Abbas Musevi, İran Dışişleri Bakanlığı, ABD, Cebelitarık, İngiltere, İran
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