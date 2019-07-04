İngiltere Büyükelçisi İran Dışişleri'ne çağrıldı: Tankerimize el koymanız kabul edilemez, Körfez'de gerilimi artırır

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık'ın Suriye'ye gittiği ve dolayısıyla AB yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle İran petrol tankerine el koymasının ardından, İngiltere Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığına çağrılarak uyarıldı.

Kraliyet Deniz Piyadeleri'nin tankere 'yasadışı şekilde el koyduğunu' söyleyen İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, Tahran'ın bu yasadışı el koymayı kabul etmeyeceğini belirtti.

'ETKİSİ YIKICI'

Tankere el konulmasının yıkıcı bir etkisi olduğunu söyleyen Musevi, bunun Körfez'de gerilimi artırabileceği uyarısı yaptı.

Öncesinde Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo, Suriye'ye ham petrol taşıdığından ve dolayısıyla AB yaptırımlarını ihlal ettiğinden şüphelenilerek 'Grace 1' isimli tankeri ve kargosunu gözaltına aldıklarını duyurmuştu.

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, tankerin gözaltına alınmasının, ABD'nin İngiltere'den talebi olduğunu açıklamıştı.

Cebelitarık polisi ve İngiliz Kraliyet Deniz Piyadelerinin çıktığı Grace 1 isimli ve Panama bandıralı süpertankerin 300 bin ton ham petrol taşıma kapasitesi olduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesi ve en ağır yaptırımları uygulamasından beri tırmanan Washington-Tahran gerilimi çatışmanın eşiğine geldi. Trump 21 Haziran'da İran'da 3 hedefe hava saldırısı emri verdiğini ama saldırıya 10 dakika kala emri iptal ettiğini söylemişti.