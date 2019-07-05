Dubai Emiri, kendisinden kaçan eşine dava açtı

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum, milyonlarca dolar ve iki çocuğuyla birlikte kaçan 6. eşi Prenses Haya'ya sığındığı İngiltere'de dava açtı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un en az 6 evliliğinden olan 30 çocuğu içinden 2001'de Şeyha Şemsa'nın, 2018'de Şeyha Latife'nin zulme uğrama gerekçesiyle ailesinden ve ülkesinden kaçma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası, 6. eşi Prenses Haya bint el Hüseyin'in kaçmayı başardığı ortaya çıktı. Hakkında yeniden tartışmalar açılan Dubai Emiri Raşid el Maktum'un önce Almanya'ya kaçan, ardından İngiltere'ye sığınan ve beraberinde milyonlarca dolar kaçıran son eşi Prenses Haya'ya dava açtığı belirtildi.

CNN, eski Ürdün Kralı Hüseyin'in kızı ve şimdiki Ürdün Kralı Abdullah'ın kız kardeşi Prenses Haya'ya kocasının açtığı davanın Londra'daki Yüksek Mahkeme Aile Birimi'nde görülmeye başlandığını, bundan sonraki oturumların 30-31 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

CNN'in ulaştığı Kraliyet Adalet Mahkemeleri, ilki 22 Mayıs'ta görülen duruşmanın diğer tarihlerini teyit etti, ama davalı ve davacı tarafların kimliğini açıklamadı.

Davalı ve davacı tarafların kimliğini başka kaynaklara teyit ettiren CNN, Dubai Emiri'nin avukatının Londra'daki prestijli hukuk firması Stewarts'tan Lady Helen Ward olduğunu aktardı.

"The case was last heard on the 22 May 2019 before Mr Justice Moor & the case is next listed before the President on the 30th July” reads the statement from the court.



CNN has separately confirmed both the dates and the parties involved in the legal case https://t.co/uYTtfvNSxj — Majd (@MaYousef) July 5, 2019

'Arapçanın tanınmış bir şairi' diye de nitelenen Şeyh Maktum'un geçen günlerde Instagram hesabından paylaştığı kendisine ait şiirde 'bir kadının ihanetine uğramaktan' söz etmesi, Prenses Haya'nın kaçışına gönderme olarak yorumlanmıştı.

Yarış atları ve İngiltere'de bir yarış atı çiftliği de bulunan Şeyh Maktum, İngiltere'deki ünlü Ascot at yarışlarında sık sık Kraliçe 2. Elizabeth ile sohbet ederken görüntüleniyordu.

Prenses Haya da İngiltere Veliaht Prensi Charles ile eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın yakın dostu ve uluslararası çapta tanınan bir kişilik. İngiltere'de eğitim aldı ve Oxford'da Siyaset, Felsefe, Ekonomi bölümlerinden mezun olan Prenses Haya, 2000 Sydney Olimpiyatı'nda binicilikte Ürdün'ü temsil etmişti.

Princess Haya Bint al-Hussein, a wife of the ruler of Dubai, Sheikh Mohammed Al Maktoum, is in hiding in London and said to be in fear for her life after fleeing her husband https://t.co/UlQvZ97SVh — Natasha Fatah (@NatashaFatah) July 3, 2019

Kişisel websitesine göre 45 yaşındaki Prenses Haya'nın 2004 yılında evlendiği 69 yaşındaki Şeyh Maktum'dan iki çoğu var: 2 Aralık 2007 doğumlu kızı HH Seyha el Celile ve 7 Ocak 2012 doğumlu oğlu HH Şeyh Zayed.

Dubai Emiri'nin eşinin İngiltere'ye sığınmasının ardından Şeyha Latife'nin akıbeti de yeniden gündeme geldi.

BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner, Prenses Haya'nın Şeyha Latife'nin geçen yıl kaçmaya çalıştıktan sonra Dubai'ye geri götürülüşüyle ilgili 'rahatsız edici bilgilere' ulaşmasının ardından Dubai'den ayrıldığını yazmıştı.

2002 yılında henüz reşit değilken BAE'den kaçma girişiminin başarısızlığa uğraması sonrası bazen tecrit edilerek üç yıl boyunca gözaltına alındığını ve işkencelerden geçirildiğini iddia eden Şeyha Latife geçen yılki ikinci kaçma girişimi de başarısızlığa uğratılarak zorla ülkeye geri getirilmesinin ardından son kez eski BM İnsan Hakları Komiseri Mary Robinson'la görüntülenmişti.

Aralıkta BAE Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı düşük çözünürlü üç fotoda koyu renkli kapüşonlu bir tişört ve gri kot pantalon giymiş Şeyha Latife, ne kameraya ne de aynı zamanda eski İrlanda Cumhurbaşkanı olan Robinson'a bakıyordu.

BAE kraliyet ailesinin talebi üzerine ziyaret ve görüşmeyi gerçekleştirdiği belirtilen Robinson'ın Dubai Emri'nin kızından "Zihinsel sorunları var, ciddi tıbbi durumundan ötürü psikiyatrik destek alıyor, ailesinin sevgi dolu bakımı altında, kaçtığına artık pişman" diye söz etmesi 'Dubai'nin papağanlığını yaptığı' gerekçesiyle insan ve kadın hakları örgütlerinin şimşeklerini çekmişti.