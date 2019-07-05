Irak Savunma Bakanlığı'ndan CIA soruşturması

Kendisini 'Vatanperver' olarak ilan eden grup tarafından sızdırılan ses kaydıyla ilgili Irak Savunma Bakanı Necah el-Şummari soruşturma başlatıldığını açıkladı.
El-Şummari tarafından yapılan açıklamada, ülkenin çıkarını ve kamuoyuna gerçekleri aktarmak amacıyla özel bir komisyonun konuyla ilgili soruşturma başlatacağı belirtildi.
Bazı Iraklı kanallarında yayınlanan ses kaydına ilişkin Anbar Operasyon Komutanı el-Şummari tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
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