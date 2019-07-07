İran, nükleer anlaşmayla belirlenen uranyum zenginleştirme sınırını aşacağını duyurdu

İranlı yetkililer, 2015'te uluslararası bir nükleer anlaşma ile belirlenen ve tarafların üzerinde mutabık kaldığı uranyum zenginleştirme seviyesini artıracaklarını belirtti. Bu, anlaşma ile belirlenen 3.67 zenginleştirme oranının aşılacağı anlamına geliyor.

İranlı üst düzey yetkililer bir basın toplantısında, 2015'te 6 ülke ile imzaladıkları nükleer anlaşma ile belirlenen sınırlandırmalara, uyma seviyelerini her 60 günde bir düşürmeye devam edeceklerini söyledi.

İranlı yetkililer uluslararası anlaşma ile belirlenen uranyum zenginleştirme seviyesinin gün içerisinde aşılacağını söyledi, ancak uranyumun hangi oranda zenginleştirileceğine ilişkin bilgi vermedi.

İranlı hükümet sözcüsü Ali Rabiei ‘yeni zenginleştirme oranının ülkenin ihtiyaçlarına göre belirleneceğini’ söyledi.

2015’te imzalanan nükleer anlaşmalarda İran’ın müzakerecisi olan Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı ise bu adımların, anlaşmanın kurtarılması için oraya koyulacak diplomasi çabalarına kapının kapatıldığı anlamına gelmediğini vurguladı.

TALİMAT HASAN RUHANİ'DEN

İran Atom Enerjisi Kurumu’nun sözcüsü Behruz Kamalvandi ise televizyondan canlı yayınlanan basın toplantısında, 2015 anlaşması ile belirlenen sınırın aşılması talimatını Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin verdiğini söyledi.

Daha önce Ruhani, bu adımların, nükleer anlaşmanın Avrupalı imzacı ülkelerinin, ABD’nin yaptırımları karşısında İran’ı koruyacaklarına ilişkin verdikleri sözleri tutmamaları karşısında atılabileceği uyarısında bulunmuştu.

2015 anlaşmasında İran için uranyum zenginleştirme oranı yüzde 3.67 olarak belirlenmişti. Söz konusu oran enerji üretimi için yeterli, ancak nükleer başlıklar için gerekli olan yüzde 90 oranının oldukça altında.

İran’ın nükleer anlaşmadan kısmen çekilme ve anlaşma ile belirlenen sınırlandırmalara uymama kararları, ABD’nin söz konusu anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesini ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamasını izliyor.

İran'ın uranyum zenginleştirme programını sınırlandırması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngören anlaşmayı ABD, İran, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya müzakere etmişlerdi.

Rusya hem İran hem de ABD’ye ölçülü davranma çağrısı yapsa da anlaşmanın çökmesinden ABD’yi sorumlu tutuyor.