Netanyahu'dan İran'a yaptırım çağrısı: Avrupalı liderler sözlerini tutmalı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran konusunda 'Avrupalı liderlerin sözlerini tutması gerektiğini' belirtti.

İsrail'in Haaretz gazetesinden Noa Landau'ya konuşan Netanyahu, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum üretimini artırma kararının ardından Avrupa'nın İran'a karşı harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

"Bu savaşı İran'a karşı yönlendirmeseydim nükleer bir cephaneye sahip olurdu" diyen Netanyahu şunları söyledi:

"İran'ın hala bir nükleer cephaneye sahip olmamasının sebebi bizim İran'a, dünyaya, önceki ABD yönetimine ve İsrail hükümeti içerisindeki çok sayıda insana yaptığımız baskıdır. Geleceğimiz için çok büyük bir tehlike oluşturuyorlar ve bu onları şu anda durdurdu. Şimdi sınırı geçmek istiyorlar ve Amerikalılar bunu çok zorlaştıracak yaptırımlar uyguluyor. Ancak bu durum meselenin sona ermesi için yeterli değil. Onlar, nükleer bomba yapacaklarına dair sinyal veriyorlar ve biz de bunun gerçekleşmemesini sağlıyoruz. Buradaki büyük soru, politikamızın ne olduğu değil, çünkü buna dair hiçbir şey değişmedi."

AB LİDERLERİNE MESAJ

İran'a karşı alınacak 'önlemler ve yaptırımlar' konusunda da konuşan Netanyahu, İran'ın nükleer faaliyetleriyle 'Batıyı test ettiğini' söyleyerek şunları belirtti:

"Yine Avrupalı liderlere dönüyorum. Nükleer silahların barutu olan uranyum zenginleştirme konusunda izin verilen sınırın aşıldığı an yaptırım uygulayacağınıza dair söz vermiştiniz. Bu yüzden size diyorum ki, sizi test ediyorlar. Şiddetli, katil bir rejim Batının iradesini test ediyor ve ben de sizden sözlerinizi tutmanızı bekliyorum.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkesinin zenginleştirilmiş uranyum üretiminde yüzde 4.5 oranını geçtiğini açıklamıştı.