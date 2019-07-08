Zarif: İngiltere'nin İran tankerine el koyması korsanlıktır

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiltere'nin Cebelitarık Boğazı'nda İran'a ait petrol tankerine el koymasını 'korsanlık' olarak nitelendirdi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İran ne Avrupa Birliği (AB) üyesidir ne de Avrupa'nın bir petrol yaptırımına muhataptır. Bildiğim kadarıyla AB, sınır ötesi yargısal yetki kullanmaya karşıdır. İngiltere'nin 'B takımı' adına İran'ın petrol yüklü tankerine kanun dışı şekilde el koyması korsanlıktır. Bu, tehlikeli bir emsaldir ve şimdi son verilmelidir."

Iran is neither a member of the EU nor subject to any European oil embargo.



Last I checked, EU was against extraterritoriality.



UK's unlawful seizure of a tanker with Iranian oil on behalf of #B_Team is piracy, pure and simple.



It sets a dangerous precedent and must end now. — Javad Zarif (@JZarif) July 8, 2019

Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i 'B Takımı' olarak adlandırıyor.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi, geçen hafta 'Suriye'ye petrol taşıdığı' gerekçesiyle İran'a ait petrol tankerini alıkoymuştu.