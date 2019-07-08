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23:25 08 Temmuz 2019
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    Boeing 737 MAX

    Suudi şirket, Boeing yerine Airbus'a yöneldi

    © AP Photo / Elaine Thompson
    Ortadoğu
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    Düşük bütçeli Suudi hava yolu şirketi Flyadeal, uçuşları durdurulan Boeing 737 Max'ler için yaptığı ön anlaşmaya rağmen Airbus'tan aynı sınıftaki A320 Neo tipi yolcu uçaklarını almaya karar verdi.

    Boeing 737 Max
    © REUTERS / Maxim Shemetov
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    Suudi Arabistan hava yolu şirketi Flyadeal, geçen yıl Boeing ile 'B737 Max' tipi yolcu uçaklarını satın almak üzere ön anlaşmaya varmasına rağmen Boeing'in rakibi Airbus'tan aynı sınıftaki 'A320 Neo' tipi yolcu uçaklarını alacağını duyurdu.

    Şirketten yapılan açıklamada, Airbus ile 30 adet A320 Neo tipi yolcu uçağı satın almak üzere anlaşmaya varıldığı bildirildi.

    Açıklamada, ilave 20 uçak satın alma opsiyonu içeren anlaşmayla hava yolunun tüm filosunun Airbus üretimi uçaklardan oluşacağı belirtildi.

    Flyadeal'in Airbus ile anlaşması, ABD'li uçak üreticisi Boeing ile daha önce aynı sınıftaki B737 Max tipi yolcu uçakları için yaptığı ön sipariş anlaşmasından vazgeçtiği yorumlarına yol açtı.

    Açıklamada, Boeing ile yapılan ön anlaşmasından söz edilmezken, B737 Max'lerin alternatifi olan dar gövdeli A320 Neo'ların satın alınması, anlaşmanın rafa kaldırıldığının işareti olarak değerlendirildi.

    Boeing 737 Max
    © REUTERS / Joshua Roberts
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    Suudi Arabistan Havayollarının alt kuruluşu olan düşük bütçeli havayolu şirketi, Aralık 2018'de Boeing'ten 5,9 milyar dolar bedelle 30 adet 737 Max tipi uçak satın almak üzere ön anlaşmaya varmıştı.

    Havacılık endüstrisi uzmanları, anlaşmanın, B737 Max'lerin uçuş kontrol yazılımındaki hatanın son bir yılda yaşanan iki ölümcül kazaya yol açmasının ardından sektörde yeniden güven tesis etmekte zorlanan Boeing'e yeni bir darbe vurduğu yorumunu yapıyor.

    Etiketler:
    Flyadeal, Boeing 737 MAX, Airbus, Boeing, Suudi Arabistan
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